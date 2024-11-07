https://ria.ru/20241107/putin-1982550989.html
Путин: Россия не будет препятствовать возвращению сотрудничества с Японией
Путин: Россия не будет препятствовать возвращению сотрудничества с Японией - РИА Новости, 07.11.2024
Путин: Россия не будет препятствовать возвращению сотрудничества с Японией
Россия не будет препятствовать возвращению сотрудничества с Японией, в России любят японскую культуру и кухню, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T23:26
2024-11-07T23:26
2024-11-07T23:26
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япония
великий новгород
владимир путин
в мире
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия не будет препятствовать возвращению сотрудничества с Японией, в России любят японскую культуру и кухню, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". "У нас любят Японию: японскую культуру любят, японскую кухню любят. Мы ничего не разрушали. Сделайте выводы для себя. И мы не будем здесь дурака валять, дурачиться... отталкиваться, вам что-то в вину ставить. Мы готовы, пожалуйста. Возвращайтесь просто и все", - сказал Путин. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
https://ria.ru/20241107/putin-1982548163.html
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россия, япония, великий новгород, владимир путин, в мире, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
Россия, Япония, Великий Новгород, Владимир Путин, В мире, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Путин: Россия не будет препятствовать возвращению сотрудничества с Японией
Владимир Путин: РФ не будет препятствовать возвращению сотрудничества с Японией
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия не будет препятствовать возвращению сотрудничества с Японией, в России любят японскую культуру и кухню, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
"У нас любят Японию: японскую культуру любят, японскую кухню любят. Мы ничего не разрушали. Сделайте выводы для себя. И мы не будем здесь дурака валять, дурачиться... отталкиваться, вам что-то в вину ставить. Мы готовы, пожалуйста. Возвращайтесь просто и все", - сказал Путин.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.