https://ria.ru/20241107/putin-1982550447.html
Путин: видение развития отношений России и Индии строится исходя из реалий
Путин: видение развития отношений России и Индии строится исходя из реалий - РИА Новости, 07.11.2024
Путин: видение развития отношений России и Индии строится исходя из реалий
Видение развития отношений РФ и Индии строится исходя из сегодняшних реалий, товарооборот уже приблизился к 60 миллиардам долларов, заявил президент России... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T23:21
2024-11-07T23:21
2024-11-07T23:21
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заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Видение развития отношений РФ и Индии строится исходя из сегодняшних реалий, товарооборот уже приблизился к 60 миллиардам долларов, заявил президент России Владимир Путин. "Индия относится как раз к тем странам, темпы развития которых, будут развиваться большими темпами, чем даже благополучно развивающиеся экономики сегодняшнего дня. Поэтому наше видение того, что, как и где, в каких сферах и какими темпами должны развиваться наши отношения, оно строится исходя из реалий сегодняшнего дня. А реалии такие, что в разы увеличивается объём нашего сотрудничества. Торговый оборот пока не такой большой, как с Китаем, но всё-таки почти 60 миллиардов долларов, 58 там с чем-то ещё и увеличивается ежегодно", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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владимир путин, россия, индия, великий новгород, в мире, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
Владимир Путин, Россия, Индия, Великий Новгород, В мире, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Путин: видение развития отношений России и Индии строится исходя из реалий
Владимир Путин: видение развития отношений РФ и Индии строится исходя из реалий
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Видение развития отношений РФ и Индии строится исходя из сегодняшних реалий, товарооборот уже приблизился к 60 миллиардам долларов, заявил президент России Владимир Путин.
"Индия относится как раз к тем странам, темпы развития которых, будут развиваться большими темпами, чем даже благополучно развивающиеся экономики сегодняшнего дня. Поэтому наше видение того, что, как и где, в каких сферах и какими темпами должны развиваться наши отношения, оно строится исходя из реалий сегодняшнего дня. А реалии такие, что в разы увеличивается объём нашего сотрудничества. Торговый оборот пока не такой большой, как с Китаем, но всё-таки почти 60 миллиардов долларов, 58 там с чем-то ещё и увеличивается ежегодно", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.