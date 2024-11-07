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Путин оценил идеи Моди по разрешению российско-украинского конфликта - РИА Новости, 07.11.2024
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23:20 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/putin-1982550275.html
Путин оценил идеи Моди по разрешению российско-украинского конфликта
Путин оценил идеи Моди по разрешению российско-украинского конфликта - РИА Новости, 07.11.2024
Путин оценил идеи Моди по разрешению российско-украинского конфликта
Россия благодарна за идеи премьер-министра Индии Нарендры Моди по разрешению российско-украинского конфликта, его предложения находятся в поле зрения... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T23:20
2024-11-07T23:20
владимир путин
нарендра моди
великий новгород
валдай
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия благодарна за идеи премьер-министра Индии Нарендры Моди по разрешению российско-украинского конфликта, его предложения находятся в поле зрения российского руководства, заявил президент РФ Владимир Путин. "Что касается решения острых кризисов, то мы с большим уважением и благодарностью относимся к идеям индийского руководства и, прежде всего, премьер-министра, который высказывается о своей озабоченности конфликтом на украинском направлении и предлагает свои идеи по урегулированию. Безусловно, это находится в поле нашего зрения. Мы без всякого сомнения не только благодарны премьер-министру за его внимание к этим проблемам, но и за его предложения и за то, что и как он делает в этой связи", - сказал глава государства на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241107/putin-1982549554.html
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великий новгород
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владимир путин, нарендра моди, великий новгород, валдай, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
Владимир Путин, Нарендра Моди, Великий Новгород, Валдай, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Путин оценил идеи Моди по разрешению российско-украинского конфликта

Путин: РФ благодарна за идеи Моди по разрешению российско-украинского конфликта

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПремьер-министр Индии Нарендра Моди на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Премьер-министр Индии Нарендра Моди на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди на заседании глав делегаций стран БРИКС в расширенном составе в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. Архивное фото
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия благодарна за идеи премьер-министра Индии Нарендры Моди по разрешению российско-украинского конфликта, его предложения находятся в поле зрения российского руководства, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается решения острых кризисов, то мы с большим уважением и благодарностью относимся к идеям индийского руководства и, прежде всего, премьер-министра, который высказывается о своей озабоченности конфликтом на украинском направлении и предлагает свои идеи по урегулированию. Безусловно, это находится в поле нашего зрения. Мы без всякого сомнения не только благодарны премьер-министру за его внимание к этим проблемам, но и за его предложения и за то, что и как он делает в этой связи", - сказал глава государства на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Государственные флаги России и Индии - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Путин рассказал о совместных разработках с Индией
Вчера, 23:18
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Россия признавала границы нейтральной Украины, заявил Путин
Вчера, 23:16
 
Владимир ПутинНарендра МодиВеликий НовгородВалдайЗаседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
 
 
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