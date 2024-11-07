https://ria.ru/20241107/putin-1982550275.html

Путин оценил идеи Моди по разрешению российско-украинского конфликта

Путин оценил идеи Моди по разрешению российско-украинского конфликта - РИА Новости, 07.11.2024

Путин оценил идеи Моди по разрешению российско-украинского конфликта

Россия благодарна за идеи премьер-министра Индии Нарендры Моди по разрешению российско-украинского конфликта, его предложения находятся в поле зрения... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T23:20

2024-11-07T23:20

2024-11-07T23:20

владимир путин

нарендра моди

великий новгород

валдай

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия благодарна за идеи премьер-министра Индии Нарендры Моди по разрешению российско-украинского конфликта, его предложения находятся в поле зрения российского руководства, заявил президент РФ Владимир Путин. "Что касается решения острых кризисов, то мы с большим уважением и благодарностью относимся к идеям индийского руководства и, прежде всего, премьер-министра, который высказывается о своей озабоченности конфликтом на украинском направлении и предлагает свои идеи по урегулированию. Безусловно, это находится в поле нашего зрения. Мы без всякого сомнения не только благодарны премьер-министру за его внимание к этим проблемам, но и за его предложения и за то, что и как он делает в этой связи", - сказал глава государства на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

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владимир путин, нарендра моди, великий новгород, валдай, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году