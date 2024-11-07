https://ria.ru/20241107/putin-1982549933.html

Путин: Россия старается создать условия для работы своих компаний в Африке

Путин: Россия старается создать условия для работы своих компаний в Африке - РИА Новости, 07.11.2024

Путин: Россия старается создать условия для работы своих компаний в Африке

Россия старается создать условия для работы отечественных компаний в Африке, потенциал бизнеса РФ для инвестирования в Африку огромен, заявил президент России... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T23:19

2024-11-07T23:19

2024-11-07T23:19

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

владимир путин

россия

африка

великий новгород

в мире

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия старается создать условия для работы отечественных компаний в Африке, потенциал бизнеса РФ для инвестирования в Африку огромен, заявил президент России Владимир Путин. Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что Россия стремится к налаживанию естественного взаимовыгодного сотрудничества с африканцами, однако не может этого делать на государственном уровне. "Мы стараемся создать условия для работы наших компаний ведущих (в Африке – ред.), тем более что инвестиционный потенциал наших компаний очень высокий, он реально очень высокий. Речь идет о возможности вложений сотней миллионов долларов", - сказал президент. Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982549038.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982548052.html

россия

африка

великий новгород

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заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , владимир путин, россия, африка, великий новгород, в мире