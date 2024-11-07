https://ria.ru/20241107/putin-1982549933.html
Путин: Россия старается создать условия для работы своих компаний в Африке
Путин: Россия старается создать условия для работы своих компаний в Африке - РИА Новости, 07.11.2024
Путин: Россия старается создать условия для работы своих компаний в Африке
Россия старается создать условия для работы отечественных компаний в Африке, потенциал бизнеса РФ для инвестирования в Африку огромен, заявил президент России... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T23:19
2024-11-07T23:19
2024-11-07T23:19
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
владимир путин
россия
африка
великий новгород
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982509720_0:0:3239:1822_1920x0_80_0_0_235637b93cbe6a75d15d6225165673a2.jpg
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия старается создать условия для работы отечественных компаний в Африке, потенциал бизнеса РФ для инвестирования в Африку огромен, заявил президент России Владимир Путин. Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что Россия стремится к налаживанию естественного взаимовыгодного сотрудничества с африканцами, однако не может этого делать на государственном уровне. "Мы стараемся создать условия для работы наших компаний ведущих (в Африке – ред.), тем более что инвестиционный потенциал наших компаний очень высокий, он реально очень высокий. Речь идет о возможности вложений сотней миллионов долларов", - сказал президент. Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241107/putin-1982549038.html
https://ria.ru/20241107/putin-1982548052.html
россия
африка
великий новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982509720_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_8a25e94263d75f336004f9e91a23e180.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , владимир путин, россия, африка, великий новгород, в мире
Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , Владимир Путин, Россия, Африка, Великий Новгород, В мире
Путин: Россия старается создать условия для работы своих компаний в Африке
Путин: РФ старается создать условия для работы отечественных компаний в Африке
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия старается создать условия для работы отечественных компаний в Африке, потенциал бизнеса РФ для инвестирования в Африку огромен, заявил президент России Владимир Путин.
Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что Россия стремится к налаживанию естественного взаимовыгодного сотрудничества с африканцами, однако не может этого делать на государственном уровне.
"Мы стараемся создать условия для работы наших компаний ведущих (в Африке – ред.), тем более что инвестиционный потенциал наших компаний очень высокий, он реально очень высокий. Речь идет о возможности вложений сотней миллионов долларов", - сказал президент.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.