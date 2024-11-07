https://ria.ru/20241107/putin-1982549038.html
Путин высказался об отношениях с Африкой
Путин высказался об отношениях с Африкой - РИА Новости, 07.11.2024
Путин высказался об отношениях с Африкой
У России нет противоречий практически ни с одной африканской страной, в истории взаимоотношений никогда не было никакой тени, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T23:14
2024-11-07T23:14
2024-11-07T23:14
африка
владимир путин
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
валдай
великий новгород
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СОЧИ, 7 ноя — РИА Новости. У России нет противоречий практически ни с одной африканской страной, в истории взаимоотношений никогда не было никакой тени, заявил президент РФ Владимир Путин. "Я соглашусь с вами в том, что у нас нет противоречий практически ни с одной африканской страной. И уровень доверия, такой симпатии взаимной очень высокий. Прежде всего, потому что в истории наших отношений с африканским континентом не было никакой тени никогда. Мы никогда не занимались эксплуатацией африканских народов, никогда не занимались чем-то антигуманным на африканском континенте", - сказал Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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африка, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , валдай, великий новгород
Африка, Владимир Путин, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , Валдай, Великий Новгород
Путин высказался об отношениях с Африкой
Путин: у РФ нет противоречий практически ни с одной страной Африки
СОЧИ, 7 ноя — РИА Новости. У России нет противоречий практически ни с одной африканской страной, в истории взаимоотношений никогда не было никакой тени, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я соглашусь с вами в том, что у нас нет противоречий практически ни с одной африканской страной. И уровень доверия, такой симпатии взаимной очень высокий. Прежде всего, потому что в истории наших отношений с африканским континентом не было никакой тени никогда. Мы никогда не занимались эксплуатацией африканских народов, никогда не занимались чем-то антигуманным на африканском континенте", - сказал Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.