https://ria.ru/20241107/putin-1982549038.html

Путин высказался об отношениях с Африкой

Путин высказался об отношениях с Африкой - РИА Новости, 07.11.2024

Путин высказался об отношениях с Африкой

У России нет противоречий практически ни с одной африканской страной, в истории взаимоотношений никогда не было никакой тени, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T23:14

2024-11-07T23:14

2024-11-07T23:14

африка

владимир путин

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

валдай

великий новгород

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СОЧИ, 7 ноя — РИА Новости. У России нет противоречий практически ни с одной африканской страной, в истории взаимоотношений никогда не было никакой тени, заявил президент РФ Владимир Путин. "Я соглашусь с вами в том, что у нас нет противоречий практически ни с одной африканской страной. И уровень доверия, такой симпатии взаимной очень высокий. Прежде всего, потому что в истории наших отношений с африканским континентом не было никакой тени никогда. Мы никогда не занимались эксплуатацией африканских народов, никогда не занимались чем-то антигуманным на африканском континенте", - сказал Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982548052.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982545267.html

африка

валдай

великий новгород

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африка, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , валдай, великий новгород