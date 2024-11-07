https://ria.ru/20241107/putin-1982548949.html

Россия поддерживает несогласных с госпереворотом на Украине, заявил Путин

Россия поддерживает несогласных с госпереворотом на Украине, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024

Россия поддерживает несогласных с госпереворотом на Украине, заявил Путин

Россия понимает и поддерживает на Украине тех, кто не согласился с госпереворотом, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T23:14

2024-11-07T23:14

2024-11-07T23:19

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заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия понимает и поддерживает на Украине тех, кто не согласился с госпереворотом, заявил президент РФ Владимир Путин."Мы понимаем и поддерживаем людей, которые с этим госпереворотом не согласились, и признаем их право защищать свои интересы", - сказал глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982548163.html

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в мире, россия, украина, великий новгород, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году