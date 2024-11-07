https://ria.ru/20241107/putin-1982548163.html

Россия не угрожает Японии, заявил Путин

Россия не угрожает Японии, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024

Россия не угрожает Японии, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не угрожает Японии, в РФ любят японскую культуру, и если японцы сделают выводы, в РФ готовы к их возвращению. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T23:08

2024-11-07T23:08

2024-11-07T23:09

россия

япония

великий новгород

владимир путин

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982505459_0:136:3155:1911_1920x0_80_0_0_f78527d1a826ec3354251d89698a4e1b.jpg

СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не угрожает Японии, в РФ любят японскую культуру, и если японцы сделают выводы, в РФ готовы к их возвращению. "Потом вдруг Япония взяла и ввела против нас санкции, да ещё и записала в список угроз: где-то на третье-четвертое место поставила Россию. Какая угроза? В чём мы Японии угрожаем-то? Ещё санкции ввели. Мы что вам плохого сделали?" - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Глава государства подчеркнул, что Россия готова выстраивать отношения с Японией, потому что это - страна-сосед, в РФ любят японскую культуру. "Мы ничего не разрушали. Сделайте выводы для себя и мы не будем здесь дурака валять, дурачиться, отталкиваться, вам что-то в вину ставить. Мы готовы, пожалуйста: возвращайтесь просто и всё", - заключил Путин. Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982545267.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982531202.html

россия

япония

великий новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, япония, великий новгород, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , в мире