https://ria.ru/20241107/putin-1982548163.html
Россия не угрожает Японии, заявил Путин
Россия не угрожает Японии, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
Россия не угрожает Японии, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не угрожает Японии, в РФ любят японскую культуру, и если японцы сделают выводы, в РФ готовы к их возвращению. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T23:08
2024-11-07T23:08
2024-11-07T23:09
россия
япония
великий новгород
владимир путин
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982505459_0:136:3155:1911_1920x0_80_0_0_f78527d1a826ec3354251d89698a4e1b.jpg
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не угрожает Японии, в РФ любят японскую культуру, и если японцы сделают выводы, в РФ готовы к их возвращению. "Потом вдруг Япония взяла и ввела против нас санкции, да ещё и записала в список угроз: где-то на третье-четвертое место поставила Россию. Какая угроза? В чём мы Японии угрожаем-то? Ещё санкции ввели. Мы что вам плохого сделали?" - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Глава государства подчеркнул, что Россия готова выстраивать отношения с Японией, потому что это - страна-сосед, в РФ любят японскую культуру. "Мы ничего не разрушали. Сделайте выводы для себя и мы не будем здесь дурака валять, дурачиться, отталкиваться, вам что-то в вину ставить. Мы готовы, пожалуйста: возвращайтесь просто и всё", - заключил Путин. Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241107/putin-1982545267.html
https://ria.ru/20241107/putin-1982531202.html
россия
япония
великий новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982505459_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_95cca1dd5d67c7c033e74f6548f12747.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, япония, великий новгород, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , в мире
Россия, Япония, Великий Новгород, Владимир Путин, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , В мире
Россия не угрожает Японии, заявил Путин
Путин: Россия не угрожает Японии, мы любим их культуру
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не угрожает Японии, в РФ любят японскую культуру, и если японцы сделают выводы, в РФ готовы к их возвращению.
"Потом вдруг Япония взяла и ввела против нас санкции, да ещё и записала в список угроз: где-то на третье-четвертое место поставила Россию. Какая угроза? В чём мы Японии угрожаем-то? Ещё санкции ввели. Мы что вам плохого сделали?" - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Глава государства подчеркнул, что Россия готова выстраивать отношения с Японией, потому что это - страна-сосед, в РФ любят японскую культуру.
"Мы ничего не разрушали. Сделайте выводы для себя и мы не будем здесь дурака валять, дурачиться, отталкиваться, вам что-то в вину ставить. Мы готовы, пожалуйста: возвращайтесь просто и всё", - заключил Путин.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.