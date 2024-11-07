https://ria.ru/20241107/putin-1982547226.html
Путин назвал Индию естественным партнером России
Путин назвал Индию естественным партнером России - РИА Новости, 07.11.2024
Путин назвал Индию естественным партнером России
Индия - естественный партнер и союзник России на протяжении десятилетий, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T23:03
2024-11-07T23:03
2024-11-07T23:03
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Индия - естественный партнер и союзник России на протяжении десятилетий, заявил президент РФ Владимир Путин. "Индия - наш естественный партнер и союзник на протяжении десятилетий. Думаю, что всем хорошо известно, какую роль сыграл Советский Союз, Россия в обретении Индией своей независимости, как мы поддерживали индийский народ на протяжении десятилетий. И за это время у нас сложились уникальные по своему качеству и уровню доверия отношения с индийским народом", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241105/putin-1981928919.html
https://ria.ru/20241025/indija-1979954277.html
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РИА Новости
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владимир путин, индия, россия, великий новгород, в мире
Владимир Путин, Индия, Россия, Великий Новгород, В мире
Путин назвал Индию естественным партнером России
Путин: Индия — естественный партнер и союзник РФ на протяжении десятилетий
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Индия - естественный партнер и союзник России на протяжении десятилетий, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Индия - наш естественный партнер и союзник на протяжении десятилетий. Думаю, что всем хорошо известно, какую роль сыграл Советский Союз, Россия в обретении Индией своей независимости, как мы поддерживали индийский народ на протяжении десятилетий. И за это время у нас сложились уникальные по своему качеству и уровню доверия отношения с индийским народом", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.