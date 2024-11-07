https://ria.ru/20241107/putin-1982547226.html

Путин назвал Индию естественным партнером России

Путин назвал Индию естественным партнером России - РИА Новости, 07.11.2024

Путин назвал Индию естественным партнером России

Индия - естественный партнер и союзник России на протяжении десятилетий, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T23:03

2024-11-07T23:03

2024-11-07T23:03

владимир путин

индия

россия

великий новгород

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982505459_0:136:3155:1911_1920x0_80_0_0_f78527d1a826ec3354251d89698a4e1b.jpg

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Индия - естественный партнер и союзник России на протяжении десятилетий, заявил президент РФ Владимир Путин. "Индия - наш естественный партнер и союзник на протяжении десятилетий. Думаю, что всем хорошо известно, какую роль сыграл Советский Союз, Россия в обретении Индией своей независимости, как мы поддерживали индийский народ на протяжении десятилетий. И за это время у нас сложились уникальные по своему качеству и уровню доверия отношения с индийским народом", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241105/putin-1981928919.html

https://ria.ru/20241025/indija-1979954277.html

индия

россия

великий новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, индия, россия, великий новгород, в мире