https://ria.ru/20241107/putin-1982546135.html

Путин оценил политику Китая в Восточной Азии

Путин оценил политику Китая в Восточной Азии - РИА Новости, 07.11.2024

Путин оценил политику Китая в Восточной Азии

Россия не считает, что Китай проводит в Восточной Азии агрессивную политику, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T22:57

2024-11-07T22:57

2024-11-07T22:57

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

китай

великий новгород

валдай

владимир путин

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия не считает, что Китай проводит в Восточной Азии агрессивную политику, заявил президент России Владимир Путин. "Мы не считаем, что Китай проводит в регионе агрессивную политику", - сказал он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982545716.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982545267.html

китай

великий новгород

валдай

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заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , китай, великий новгород, валдай, владимир путин