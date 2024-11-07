https://ria.ru/20241107/putin-1982546135.html
Путин оценил политику Китая в Восточной Азии
Путин оценил политику Китая в Восточной Азии - РИА Новости, 07.11.2024
Путин оценил политику Китая в Восточной Азии
Россия не считает, что Китай проводит в Восточной Азии агрессивную политику, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T22:57
2024-11-07T22:57
2024-11-07T22:57
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
китай
великий новгород
валдай
владимир путин
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия не считает, что Китай проводит в Восточной Азии агрессивную политику, заявил президент России Владимир Путин. "Мы не считаем, что Китай проводит в регионе агрессивную политику", - сказал он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , китай, великий новгород, валдай, владимир путин
Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , Китай, Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин
Путин оценил политику Китая в Восточной Азии
Путин: РФ не считает, что Китай проводит в Восточной Азии агрессивную политику