https://ria.ru/20241107/putin-1982545627.html
В США отказались комментировать готовность Путина к контактам с Трампом
В США отказались комментировать готовность Путина к контактам с Трампом - РИА Новости, 07.11.2024
В США отказались комментировать готовность Путина к контактам с Трампом
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать высказанную российским лидером Владимиром Путиным готовность к контактам с... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T22:55
2024-11-07T22:55
2024-11-07T22:57
в мире
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
карин жан-пьер
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7cc0d84dc6b4c20efad6d9fbd1c16bf2.jpg
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать высказанную российским лидером Владимиром Путиным готовность к контактам с избранным президентом США Дональдом Трампом."Я не буду говорить об этом. Он избранный президент, так решил американский народ. Я могу говорить о том, что мы будем делать в следующие 74 дня, о наших обязательствах по обеспечению Украины необходимым", - сказала Жан-Пьер на брифинге.По итогам прошедших 5 ноября выборов президента республиканец Дональд Трамп обошел Харрис и стал избранным президентом. Уходящая администрация передаст дела новому кабинету, и 20 января Трамп вступит в должность.О готовности к контактам с Трампом Путин заявил в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
https://ria.ru/20241107/ssha-1982534659.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1946001308_66:0:2797:2048_1920x0_80_0_0_f8ec19df2bb45e0ac1c2b7bfa03b75b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, карин жан-пьер, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Карин Жан-Пьер, Выборы президента США — 2024
В США отказались комментировать готовность Путина к контактам с Трампом
Белый дом отказался комментировать готовность Путина к контактам с Трампом