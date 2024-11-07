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В США отказались комментировать готовность Путина к контактам с Трампом - РИА Новости, 07.11.2024
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22:55 07.11.2024 (обновлено: 22:57 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/putin-1982545627.html
В США отказались комментировать готовность Путина к контактам с Трампом
В США отказались комментировать готовность Путина к контактам с Трампом - РИА Новости, 07.11.2024
В США отказались комментировать готовность Путина к контактам с Трампом
Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать высказанную российским лидером Владимиром Путиным готовность к контактам с... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T22:55
2024-11-07T22:57
в мире
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
карин жан-пьер
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать высказанную российским лидером Владимиром Путиным готовность к контактам с избранным президентом США Дональдом Трампом."Я не буду говорить об этом. Он избранный президент, так решил американский народ. Я могу говорить о том, что мы будем делать в следующие 74 дня, о наших обязательствах по обеспечению Украины необходимым", - сказала Жан-Пьер на брифинге.По итогам прошедших 5 ноября выборов президента республиканец Дональд Трамп обошел Харрис и стал избранным президентом. Уходящая администрация передаст дела новому кабинету, и 20 января Трамп вступит в должность.О готовности к контактам с Трампом Путин заявил в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
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в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, карин жан-пьер, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Карин Жан-Пьер, Выборы президента США — 2024
В США отказались комментировать готовность Путина к контактам с Трампом

Белый дом отказался комментировать готовность Путина к контактам с Трампом

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать высказанную российским лидером Владимиром Путиным готовность к контактам с избранным президентом США Дональдом Трампом.
"Я не буду говорить об этом. Он избранный президент, так решил американский народ. Я могу говорить о том, что мы будем делать в следующие 74 дня, о наших обязательствах по обеспечению Украины необходимым", - сказала Жан-Пьер на брифинге.
По итогам прошедших 5 ноября выборов президента республиканец Дональд Трамп обошел Харрис и стал избранным президентом. Уходящая администрация передаст дела новому кабинету, и 20 января Трамп вступит в должность.
О готовности к контактам с Трампом Путин заявил в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".
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