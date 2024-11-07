https://ria.ru/20241107/putin-1982545627.html

В США отказались комментировать готовность Путина к контактам с Трампом

В США отказались комментировать готовность Путина к контактам с Трампом - РИА Новости, 07.11.2024

В США отказались комментировать готовность Путина к контактам с Трампом

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать высказанную российским лидером Владимиром Путиным готовность к контактам с... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T22:55

2024-11-07T22:55

2024-11-07T22:57

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сша

украина

дональд трамп

владимир путин

карин жан-пьер

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась комментировать высказанную российским лидером Владимиром Путиным готовность к контактам с избранным президентом США Дональдом Трампом."Я не буду говорить об этом. Он избранный президент, так решил американский народ. Я могу говорить о том, что мы будем делать в следующие 74 дня, о наших обязательствах по обеспечению Украины необходимым", - сказала Жан-Пьер на брифинге.По итогам прошедших 5 ноября выборов президента республиканец Дональд Трамп обошел Харрис и стал избранным президентом. Уходящая администрация передаст дела новому кабинету, и 20 января Трамп вступит в должность.О готовности к контактам с Трампом Путин заявил в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

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в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, карин жан-пьер, выборы президента сша — 2024