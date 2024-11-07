https://ria.ru/20241107/putin-1982545267.html

Путин сделал заявление об отношениях с Японией

Путин сделал заявление об отношениях с Японией - РИА Новости, 07.11.2024

Путин сделал заявление об отношениях с Японией

Россия не ухудшала отношения с Японией, а вела переговоры, пыталась найти ответ на сложный вопрос по мирному договору, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T22:53

2024-11-07T22:53

2024-11-07T22:53

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

владимир путин

япония

великий новгород

валдай

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия не ухудшала отношения с Японией, а вела переговоры, пыталась найти ответ на сложный вопрос по мирному договору, заявил президент РФ Владимир Путин. "Что касается Японии, наших двусторонних отношений, тоже могу повторить... Мы же не ухудшали отношения с Японией, мы что плохого Японии сделали в последнее время? Мы вели переговоры, пытались найти ответ на очень сложный вопрос по мирному договору", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982544681.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982544108.html

япония

великий новгород

валдай

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заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , владимир путин, япония, великий новгород, валдай