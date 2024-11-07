https://ria.ru/20241107/putin-1982544681.html
Россия открыта для восстановления отношений с США, заявил Путин
Россия открыта для восстановления отношений с США, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
Россия открыта для восстановления отношений с США, заявил Путин
Россия открыта для восстановления отношений с США, мы с ними отношения не портили, мяч на их стороне, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T22:51
2024-11-07T22:51
2024-11-07T22:51
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владимир путин
великий новгород
валдай
международный дискуссионный клуб "валдай"
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия открыта для восстановления отношений с США, мы с ними отношения не портили, мяч на их стороне, заявил президент России Владимир Путин. "Что касается возможности восстановления отношений с Соединенными Штатами: мы для этого открыты, но в значительной степени мяч на стороне Соединенных Штатов, потому что мы с ними отношения не портили. Мы против них никаких ограничений и санкций не вводили. Мы не способствуем тому, чтобы на близких к ним территориях разжигал какой бы то ни было вооруженный конфликт, мы к этому никогда не стремились и на практике никогда, хочу это подчеркнуть, себе этого не позволяли. Непонятно почему это позволяют себе Соединенные Штаты. Надеюсь, что и у них придет в конце концов осознание того, что этого лучше не делать, если мы не хотим каких-то глобальных конфликтов ", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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россия, владимир путин, великий новгород, валдай, международный дискуссионный клуб "валдай"
Россия, Владимир Путин, Великий Новгород, Валдай, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Россия открыта для восстановления отношений с США, заявил Путин
Путин: РФ открыта для восстановления отношений с США, мы их не портили
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия открыта для восстановления отношений с США, мы с ними отношения не портили, мяч на их стороне, заявил президент России Владимир Путин.
"Что касается возможности восстановления отношений с Соединенными Штатами: мы для этого открыты, но в значительной степени мяч на стороне Соединенных Штатов, потому что мы с ними отношения не портили. Мы против них никаких ограничений и санкций не вводили. Мы не способствуем тому, чтобы на близких к ним территориях разжигал какой бы то ни было вооруженный конфликт, мы к этому никогда не стремились и на практике никогда, хочу это подчеркнуть, себе этого не позволяли. Непонятно почему это позволяют себе Соединенные Штаты. Надеюсь, что и у них придет в конце концов осознание того, что этого лучше не делать, если мы не хотим каких-то глобальных конфликтов ", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.