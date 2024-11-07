https://ria.ru/20241107/putin-1982542877.html

Путин оценил сотрудничество России и Китая

Путин оценил сотрудничество России и Китая - РИА Новости, 07.11.2024

Путин оценил сотрудничество России и Китая

Сотрудничество России и Китая - один из важнейших факторов международной стабильности, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T22:42

2024-11-07T22:42

2024-11-07T22:42

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

владимир путин

россия

китай

великий новгород

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982383021_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_63cf3b15e22b32f14ec842f9e06ca0c8.jpg

СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая - один из важнейших факторов международной стабильности, заявил президент России Владимир Путин. "Сотрудничество России и Китая - один из важнейших факторов международной стабильности, в целом", - сказал он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982540598.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982540087.html

россия

китай

великий новгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , владимир путин, россия, китай, великий новгород, в мире