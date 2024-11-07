https://ria.ru/20241107/putin-1982542612.html

Россия не борется с долларом, заявил Путин

Россия не борется с долларом, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024

Россия не борется с долларом, заявил Путин

Россия не борется с долларом, Москва в ответ на вызовы времени думает над созданием новых инструментов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T22:41

2024-11-07T22:41

2024-11-07T22:41

россия

владимир путин

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

великий новгород

валдай

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия не борется с долларом, Москва в ответ на вызовы времени думает над созданием новых инструментов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы не боремся, наше предложение не направлено на борьбу с долларом. Мы просто в ответ на вызовы времени, в ответ на новые тенденции развития мировой экономики думаем над созданием новых инструментов", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982542229.html

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россия

великий новгород

валдай

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