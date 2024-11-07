Рейтинг@Mail.ru
Россия не борется с долларом, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:41 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/putin-1982542612.html
Россия не борется с долларом, заявил Путин
Россия не борется с долларом, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
Россия не борется с долларом, заявил Путин
Россия не борется с долларом, Москва в ответ на вызовы времени думает над созданием новых инструментов, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T22:41
2024-11-07T22:41
россия
владимир путин
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
великий новгород
валдай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572357695_0:179:3072:1906_1920x0_80_0_0_e6d68ef3eee1ed4b9ec8ed0e5033ab8c.jpg
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия не борется с долларом, Москва в ответ на вызовы времени думает над созданием новых инструментов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы не боремся, наше предложение не направлено на борьбу с долларом. Мы просто в ответ на вызовы времени, в ответ на новые тенденции развития мировой экономики думаем над созданием новых инструментов", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241107/putin-1982542229.html
https://ria.ru/20241107/putin-1982541111.html
россия
великий новгород
валдай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572357695_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_32490bc0530407ee7f295451fd461758.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , великий новгород, валдай
Россия, Владимир Путин, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , Великий Новгород, Валдай
Россия не борется с долларом, заявил Путин

Путин: РФ не борется с долларом, но думает над созданием новых инструментов

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЭлектронное табло с символикой доллара в Москве
Электронное табло с символикой доллара в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Электронное табло с символикой доллара в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия не борется с долларом, Москва в ответ на вызовы времени думает над созданием новых инструментов, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы не боремся, наше предложение не направлено на борьбу с долларом. Мы просто в ответ на вызовы времени, в ответ на новые тенденции развития мировой экономики думаем над созданием новых инструментов", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
США совершают ошибку, отказывая России в долларе, заявил Путин
Вчера, 22:38
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Путин выразил надежду на восстановление отношений с США в будущем
Вчера, 22:33
Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
 
РоссияВладимир ПутинЗаседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 годуВеликий НовгородВалдай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала