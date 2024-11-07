Путин: некоторые лидеры часто звонили, а потом прекратили
Путин: лидеры некоторых стран часто звонили, а потом прекратили
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что лидеры некоторых западных стран звонили ему чуть ли не каждую неделю, а потом прекратили, но он готов к возобновлению контактов.
"Руководители западных государств с какого этапа чуть ли не каждую неделю мне звонили, а потом вдруг прекратили… Если кто-то из них захочет возобновить контакты, я всегда говорил, и скажу еще раз, мы ничего против не имеем. Пожалуйста, будем контакты возобновлять и вести дискуссии", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.