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США совершают ошибку, отказывая России в долларе, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
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22:38 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/putin-1982542229.html
США совершают ошибку, отказывая России в долларе, заявил Путин
США совершают ошибку, отказывая России в долларе, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
США совершают ошибку, отказывая России в долларе, заявил Путин
Россия не отказывалась от доллара и не собиралась этого делать, но финансовые власти США совершают глупость, отказывая ей в долларе, заявил президент РФ... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T22:38
2024-11-07T22:38
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
владимир путин
великий новгород
валдай
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия не отказывалась от доллара и не собиралась этого делать, но финансовые власти США совершают глупость, отказывая ей в долларе, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы не отказываемся от доллара и не собирались этого делать. Нам отказано просто в том, чтобы использовать доллар как инструмент платежей. Ну, отказано и отказано. На мой взгляд, это страшная глупость со стороны финансовых властей США", - сказал он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241107/putin-1982541361.html
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заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , владимир путин, великий новгород, валдай
Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , Владимир Путин, Великий Новгород, Валдай
США совершают ошибку, отказывая России в долларе, заявил Путин

Путин: финансовые власти США совершают глупость, отказывая России в долларе

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЭлектронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Электронное табло пункта обмена валют на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия не отказывалась от доллара и не собиралась этого делать, но финансовые власти США совершают глупость, отказывая ей в долларе, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы не отказываемся от доллара и не собирались этого делать. Нам отказано просто в том, чтобы использовать доллар как инструмент платежей. Ну, отказано и отказано. На мой взгляд, это страшная глупость со стороны финансовых властей США", - сказал он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
США создают блоки в Восточной Азии, заявил Путин
Вчера, 22:35
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Путин выразил надежду на восстановление отношений с США в будущем
Вчера, 22:33
 
Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 годуВладимир ПутинВеликий НовгородВалдай
 
 
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