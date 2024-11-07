https://ria.ru/20241107/putin-1982542229.html
США совершают ошибку, отказывая России в долларе, заявил Путин
США совершают ошибку, отказывая России в долларе, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
США совершают ошибку, отказывая России в долларе, заявил Путин
Россия не отказывалась от доллара и не собиралась этого делать, но финансовые власти США совершают глупость, отказывая ей в долларе, заявил президент РФ... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T22:38
2024-11-07T22:38
2024-11-07T22:38
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
владимир путин
великий новгород
валдай
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия не отказывалась от доллара и не собиралась этого делать, но финансовые власти США совершают глупость, отказывая ей в долларе, заявил президент РФ Владимир Путин. "Мы не отказываемся от доллара и не собирались этого делать. Нам отказано просто в том, чтобы использовать доллар как инструмент платежей. Ну, отказано и отказано. На мой взгляд, это страшная глупость со стороны финансовых властей США", - сказал он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , владимир путин, великий новгород, валдай
Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , Владимир Путин, Великий Новгород, Валдай
США совершают ошибку, отказывая России в долларе, заявил Путин
Путин: финансовые власти США совершают глупость, отказывая России в долларе