https://ria.ru/20241107/putin-1982542140.html
Путин рассказал, что происходит при создании военно-политических блоков
Путин рассказал, что происходит при создании военно-политических блоков - РИА Новости, 07.11.2024
Путин рассказал, что происходит при создании военно-политических блоков
Ничего хорошего не происходит при создании замкнутых военно-политических блоков под явным дирижированием одной страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T22:38
2024-11-07T22:38
2024-11-07T22:48
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владимир путин
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Ничего хорошего не происходит при создании замкнутых военно-политических блоков под явным дирижированием одной страны, заявил президент России Владимир Путин."Ничего хорошего не происходит, когда создаются замкнутые военно-политические блоки под явным дирижированием какой-то одной, главной страны. Все остальные страны, как правило следуют, работают в режиме интересов этого государства, которое создает эти блоки. И пусть те, кто с такой легкостью со всем соглашаются, подумают об этом", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великий новгород, валдай, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
В мире, Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Путин рассказал, что происходит при создании военно-политических блоков
Путин: создание военно-политических блоков не приводит ни к чему хорошему
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Ничего хорошего не происходит при создании замкнутых военно-политических блоков под явным дирижированием одной страны, заявил президент России Владимир Путин.
"Ничего хорошего не происходит, когда создаются замкнутые военно-политические блоки под явным дирижированием какой-то одной, главной страны. Все остальные страны, как правило следуют, работают в режиме интересов этого государства, которое создает эти блоки. И пусть те, кто с такой легкостью со всем соглашаются, подумают об этом", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.