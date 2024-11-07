https://ria.ru/20241107/putin-1982541111.html
Путин выразил надежду на восстановление отношений с США в будущем
Путин выразил надежду на восстановление отношений с США в будущем - РИА Новости, 07.11.2024
Путин выразил надежду на восстановление отношений с США в будущем
Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что отношения России с США когда-нибудь будут восстановлены. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T22:33
2024-11-07T22:33
2024-11-07T22:53
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владимир путин
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что отношения России с США когда-нибудь будут восстановлены."Что будет происходить в Соединенных Штатах, мы с вами не знаем, но я очень рассчитываю на то, что наши отношения с ними когда-нибудь будут восстановлены", - сказал глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великий новгород, валдай, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
В мире, Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Путин выразил надежду на восстановление отношений с США в будущем
Путин заявил, что рассчитывает, что отношения РФ с США когда-то восстановятся
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает, что отношения России с США когда-нибудь будут восстановлены.
"Что будет происходить в Соединенных Штатах, мы с вами не знаем, но я очень рассчитываю на то, что наши отношения с ними когда-нибудь будут восстановлены", - сказал глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.