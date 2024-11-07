https://ria.ru/20241107/putin-1982540598.html

Путин рассказал, почему Китаю важно сотрудничества с Россией в энергетике

Путин рассказал, почему Китаю важно сотрудничества с Россией в энергетике - РИА Новости, 07.11.2024

Путин рассказал, почему Китаю важно сотрудничества с Россией в энергетике

Сотрудничество РФ и Китая развивается в энергетике - в нефтяной, газовой сфере и в атоме, это повышает энергобезопасность Китая, заявил президент России... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T22:29

2024-11-07T22:29

2024-11-07T22:29

великий новгород

валдай

владимир путин

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Сотрудничество РФ и Китая развивается в энергетике - в нефтяной, газовой сфере и в атоме, это повышает энергобезопасность Китая, заявил президент России Владимир Путин. "Это (сотрудничество в энергетике с КНР - ред.) развивается очень активно и в нефтяной, и в газовой сфере, и в области ядерных технологий. Мы же активно работаем и по созданию новых блоков атомных электростанций, и по поставкам нефти и газа, но это создает абсолютно надежную систему энергобезопасности для Китая. У нас же общие границы, и этому никто не может помешать, никакие шторма, никакие перекрытия морских путей сообщения - ничего этому нашему сотрудничеству помешать не может, потому что у нас общая граница, как идет поставка, так и будет идти. Полная гарантия", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982540087.html

https://ria.ru/20240516/plany-1946333894.html

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великий новгород, валдай, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году