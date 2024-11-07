Путин рассказал, почему Китаю важно сотрудничества с Россией в энергетике
Путин: сотрудничество РФ и Китая в энергетике повышает энергобезопасность КНР
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Сотрудничество РФ и Китая развивается в энергетике - в нефтяной, газовой сфере и в атоме, это повышает энергобезопасность Китая, заявил президент России Владимир Путин.
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"Это (сотрудничество в энергетике с КНР - ред.) развивается очень активно и в нефтяной, и в газовой сфере, и в области ядерных технологий. Мы же активно работаем и по созданию новых блоков атомных электростанций, и по поставкам нефти и газа, но это создает абсолютно надежную систему энергобезопасности для Китая. У нас же общие границы, и этому никто не может помешать, никакие шторма, никакие перекрытия морских путей сообщения - ничего этому нашему сотрудничеству помешать не может, потому что у нас общая граница, как идет поставка, так и будет идти. Полная гарантия", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.