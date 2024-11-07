https://ria.ru/20241107/putin-1982539285.html

Трампа затравили со всех сторон во время первого срока, заявил Путин

Трампа затравили со всех сторон во время первого срока, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024

Трампа затравили со всех сторон во время первого срока, заявил Путин

Избранного на второй срок президента США Дональда Трампа затравили со всех сторон во время его первого срока, он боялся "лишнее слово сказать", заявил президент РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T22:25

2024-11-07T22:25

2024-11-07T22:25

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

дональд трамп

владимир путин

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валдай

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Избранного на второй срок президента США Дональда Трампа затравили со всех сторон во время его первого срока, он боялся "лишнее слово сказать", заявил президент России Владимир Путин. "Что касается политики, вот в первой итерации, не знаю, он (Дональд Трамп - ред.) услышит, но я скажу, пожалуй, здесь, говорю искренне, у меня такое впечатление, что его затравили со всех сторон, не давали ему пошевелиться. Он боялся шаг сделать влево, вправо, лишнее слово сказать", - сказал глава государства на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin--1982531413.html

https://ria.ru/20241107/ukraina-1982530430.html

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заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , дональд трамп, владимир путин, великий новгород, валдай, в мире