https://ria.ru/20241107/putin-1982538959.html
Путин высказался о новых разработках в области вооружений
Путин высказался о новых разработках в области вооружений - РИА Новости, 07.11.2024
Путин высказался о новых разработках в области вооружений
У России есть новые разработки в области вооружений, всегда что-то возникает, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T22:24
2024-11-07T22:24
2024-11-07T22:29
великий новгород
валдай
владимир путин
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. У России есть новые разработки в области вооружений, всегда что-то возникает, заявил президент РФ Владимир Путин. "Есть, постоянно что-то возникает. Вчера только разговаривал с одним из руководителей одного из крупнейших наших концернов, он докладывал о своих идеях в этой сфере, просто об этом пока преждевременно говорить", - сказал Путин, отвечая на вопрос о новых разработках в области вооружений на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241107/rossija-1982538019.html
https://ria.ru/20241107/ssha-1982536601.html
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великий новгород, валдай, владимир путин
Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин
Путин высказался о новых разработках в области вооружений
Путин: у России есть новые разработки в области вооружений
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. У России есть новые разработки в области вооружений, всегда что-то возникает, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Есть, постоянно что-то возникает. Вчера только разговаривал с одним из руководителей одного из крупнейших наших концернов, он докладывал о своих идеях в этой сфере, просто об этом пока преждевременно говорить", - сказал Путин, отвечая на вопрос о новых разработках в области вооружений на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.