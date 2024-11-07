https://ria.ru/20241107/putin-1982533144.html

Путин высказался о запрете китайских товаров и технологий в США

Путин высказался о запрете китайских товаров и технологий в США - РИА Новости, 07.11.2024

Путин высказался о запрете китайских товаров и технологий в США

США запретами китайских товаров и технологий наносят ущерб себе, это разгонит инфляцию, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T22:00

2024-11-07T22:00

2024-11-07T22:21

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технологии

владимир путин

экономика

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. США запретами китайских товаров и технологий наносят ущерб себе, это разгонит инфляцию, заявил президент РФ Владимир Путин."Надо доказывать свое преимущество в честной открытой конкурентной борьбе, и тогда в жизни вызывались бы внутренние силы развития в самих Соединенных Штатах. А они что делают? Запрещают одно, второе, третье и в конечном итоге наносят ущерб своему собственному развитию", - сказал он на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"."Запрет китайских товаров или применение китайских технологий на американском рынке приведет к чему? К инфляции, к удорожанию производства, вот к чему приведет, вот и все", - добавил Путин.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

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в мире, сша, россия, технологии, владимир путин, экономика, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году