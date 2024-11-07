https://ria.ru/20241107/putin-1982531202.html
Россия не заслужила санкций со стороны Японии, заявил Путин
Россия не заслужила санкций со стороны Японии, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
Россия не заслужила санкций со стороны Японии, заявил Путин
Россия не сделала Японии ничего плохого, а она ввела санкции, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T21:54
2024-11-07T21:54
2024-11-07T21:54
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владимир путин
япония
россия
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия не сделала Японии ничего плохого, а она ввела санкции, заявил президент России Владимир Путин. "Удивительно, мы что плохого Японии сделали? Да ничего вообще, ни одного шага, ни одного слова. Они взяли - против нас санкции ввели. С какой стати, с какого перепуга? Теперь вопрос возникает: а что с этим делать? Мы же ничего не делали", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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великий новгород, валдай, владимир путин, япония, россия, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин, Япония, Россия, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Россия не заслужила санкций со стороны Японии, заявил Путин
Путин: Россия не сделала Японии ничего плохого, а она ввела санкции