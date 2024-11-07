https://ria.ru/20241107/putin-1982530850.html

Путин назвал зеленые барьеры новым способом сдерживания

Путин назвал зеленые барьеры новым способом сдерживания - РИА Новости, 07.11.2024

Путин назвал зеленые барьеры новым способом сдерживания

"Зеленые барьеры", которые некоторые страны начинают создавать для развивающихся рынков, - это новый инструмент, чтобы сдерживать их развитие, заявил президент... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T21:52

2024-11-07T21:52

2024-11-07T21:52

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

владимир путин

великий новгород

валдай

в мире

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. "Зеленые барьеры", которые некоторые страны начинают создавать для развивающихся рынков, - это новый инструмент, чтобы сдерживать их развитие, заявил президент России Владимир Путин. "По поводу искусственных барьеров для развивающихся экономик, связанных с экологической повесткой. Да, эти так называемые "зелёные барьеры", которые начинают некоторые страны создавать для развивающихся государств, для развивающихся рынков, это, конечно, просто новый инструмент они придумали для того, чтобы сдерживать развитие", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Президент подчеркнул, что развитые страны, использующие зеленую повестку в своей политике, должны в таком случае обеспечить развивающимся государствам необходимое финансирование и доступ к технологиям. Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982524438.html

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заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , владимир путин, великий новгород, валдай, в мире