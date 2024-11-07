Рейтинг@Mail.ru
Путин назвал зеленые барьеры новым способом сдерживания - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:52 07.11.2024
https://ria.ru/20241107/putin-1982530850.html
Путин назвал зеленые барьеры новым способом сдерживания
Путин назвал зеленые барьеры новым способом сдерживания - РИА Новости, 07.11.2024
Путин назвал зеленые барьеры новым способом сдерживания
"Зеленые барьеры", которые некоторые страны начинают создавать для развивающихся рынков, - это новый инструмент, чтобы сдерживать их развитие, заявил президент... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T21:52
2024-11-07T21:52
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
владимир путин
великий новгород
валдай
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982380697_0:0:2953:1662_1920x0_80_0_0_726b896a9b60c991e4e38ddc87643e2a.jpg
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. "Зеленые барьеры", которые некоторые страны начинают создавать для развивающихся рынков, - это новый инструмент, чтобы сдерживать их развитие, заявил президент России Владимир Путин. "По поводу искусственных барьеров для развивающихся экономик, связанных с экологической повесткой. Да, эти так называемые "зелёные барьеры", которые начинают некоторые страны создавать для развивающихся государств, для развивающихся рынков, это, конечно, просто новый инструмент они придумали для того, чтобы сдерживать развитие", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Президент подчеркнул, что развитые страны, использующие зеленую повестку в своей политике, должны в таком случае обеспечить развивающимся государствам необходимое финансирование и доступ к технологиям. Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241107/putin-1982524438.html
https://ria.ru/20241107/putin-1982524332.html
великий новгород
валдай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982380697_0:0:2373:1779_1920x0_80_0_0_c2221aebf0b66190ad863a7ccdec0540.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , владимир путин, великий новгород, валдай, в мире
Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , Владимир Путин, Великий Новгород, Валдай, В мире
Путин назвал зеленые барьеры новым способом сдерживания

Путин назвал создаваемые странами зеленые барьеры новым способом сдерживания

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкВладимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в медиабанк
Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. "Зеленые барьеры", которые некоторые страны начинают создавать для развивающихся рынков, - это новый инструмент, чтобы сдерживать их развитие, заявил президент России Владимир Путин.
"По поводу искусственных барьеров для развивающихся экономик, связанных с экологической повесткой. Да, эти так называемые "зелёные барьеры", которые начинают некоторые страны создавать для развивающихся государств, для развивающихся рынков, это, конечно, просто новый инструмент они придумали для того, чтобы сдерживать развитие", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Путин рассказал об использовании угля странами с зеленой энергетикой
Вчера, 21:20
Президент подчеркнул, что развитые страны, использующие зеленую повестку в своей политике, должны в таком случае обеспечить развивающимся государствам необходимое финансирование и доступ к технологиям.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Путин о навязывании России зеленой повестки - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
России пытаются навязать "зеленую" повестку, заявил Путин
Вчера, 21:19
 
Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 годуВладимир ПутинВеликий НовгородВалдайВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала