https://ria.ru/20241107/putin-1982529002.html
Путин заявил о приоритете интересов россиян в вопросе привлечения мигрантов
Путин заявил о приоритете интересов россиян в вопросе привлечения мигрантов - РИА Новости, 07.11.2024
Путин заявил о приоритете интересов россиян в вопросе привлечения мигрантов
Власти РФ в вопросе привлечения мигрантов должны думать прежде всего в интересах граждан страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T21:42
2024-11-07T21:42
2024-11-07T22:12
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Власти РФ в вопросе привлечения мигрантов должны думать прежде всего в интересах граждан страны, заявил президент России Владимир Путин."Мы (в вопросе привлечения мигрантов - ред.) думать должны прежде всего, конечно, об интересах граждан Российской Федерации. Это совершенно очевидная вещь", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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общество, в мире, великий новгород, валдай, владимир путин
Общество, В мире, Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин
Путин заявил о приоритете интересов россиян в вопросе привлечения мигрантов
Путин: власти РФ должны думать о россиянах в вопросе привлечения мигрантов
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Власти РФ в вопросе привлечения мигрантов должны думать прежде всего в интересах граждан страны, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы (в вопросе привлечения мигрантов - ред.) думать должны прежде всего, конечно, об интересах граждан Российской Федерации. Это совершенно очевидная вещь", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.