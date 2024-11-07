Рейтинг@Mail.ru
Путин высказался о нехватке рабочих рук - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:40 07.11.2024 (обновлено: 21:51 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/putin-1982528888.html
Путин высказался о нехватке рабочих рук
Путин высказался о нехватке рабочих рук - РИА Новости, 07.11.2024
Путин высказался о нехватке рабочих рук
России для развития экономики нужны рабочие руки - их нехватка является основным препятствием для экономического роста, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T21:40
2024-11-07T21:51
владимир путин
экономика
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982508921_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_8276bbb6b08aa9a663bab1c214f7cfe6.jpg
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. России для развития экономики нужны рабочие руки - их нехватка является основным препятствием для экономического роста, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас сейчас исторически низкий уровень безработицы - 2,4%, фактически нет безработицы. У нас есть нехватка рабочих рук. И конечно, нам для развития экономики нужны рабочие руки. И более того, отсутствие должного количества рабочих рук является на сегодняшний день одним из основных препятствий нашего экономического роста", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".По данным Росстата, уровень безработицы в стране в сентябре 2024 года четвертый месяц подряд оставался на историческом минимуме в 2,4%. В результате Россия в начале осени стала страной с самой низкой безработицей в "Большой двадцатке".Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982508921_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_ae705fc5a7936eb5781aa8b9522c56ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, экономика, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
Владимир Путин, Экономика, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Путин высказался о нехватке рабочих рук

Путин: России для развития экономики нужны рабочие руки

© РИА Новости / Кристина КормилицынаПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. России для развития экономики нужны рабочие руки - их нехватка является основным препятствием для экономического роста, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас сейчас исторически низкий уровень безработицы - 2,4%, фактически нет безработицы. У нас есть нехватка рабочих рук. И конечно, нам для развития экономики нужны рабочие руки. И более того, отсутствие должного количества рабочих рук является на сегодняшний день одним из основных препятствий нашего экономического роста", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
По данным Росстата, уровень безработицы в стране в сентябре 2024 года четвертый месяц подряд оставался на историческом минимуме в 2,4%. В результате Россия в начале осени стала страной с самой низкой безработицей в "Большой двадцатке".
Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
 
Владимир ПутинЭкономикаЗаседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала