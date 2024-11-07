https://ria.ru/20241107/putin-1982528888.html

Путин высказался о нехватке рабочих рук

Путин высказался о нехватке рабочих рук - РИА Новости, 07.11.2024

Путин высказался о нехватке рабочих рук

России для развития экономики нужны рабочие руки - их нехватка является основным препятствием для экономического роста, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T21:40

2024-11-07T21:40

2024-11-07T21:51

владимир путин

экономика

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. России для развития экономики нужны рабочие руки - их нехватка является основным препятствием для экономического роста, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас сейчас исторически низкий уровень безработицы - 2,4%, фактически нет безработицы. У нас есть нехватка рабочих рук. И конечно, нам для развития экономики нужны рабочие руки. И более того, отсутствие должного количества рабочих рук является на сегодняшний день одним из основных препятствий нашего экономического роста", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".По данным Росстата, уровень безработицы в стране в сентябре 2024 года четвертый месяц подряд оставался на историческом минимуме в 2,4%. В результате Россия в начале осени стала страной с самой низкой безработицей в "Большой двадцатке".Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, экономика, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году