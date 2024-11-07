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Путин высказался о нехватке рабочих рук
Путин высказался о нехватке рабочих рук - РИА Новости, 07.11.2024
Путин высказался о нехватке рабочих рук
России для развития экономики нужны рабочие руки - их нехватка является основным препятствием для экономического роста, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T21:40
2024-11-07T21:40
2024-11-07T21:51
владимир путин
экономика
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. России для развития экономики нужны рабочие руки - их нехватка является основным препятствием для экономического роста, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас сейчас исторически низкий уровень безработицы - 2,4%, фактически нет безработицы. У нас есть нехватка рабочих рук. И конечно, нам для развития экономики нужны рабочие руки. И более того, отсутствие должного количества рабочих рук является на сегодняшний день одним из основных препятствий нашего экономического роста", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".По данным Росстата, уровень безработицы в стране в сентябре 2024 года четвертый месяц подряд оставался на историческом минимуме в 2,4%. В результате Россия в начале осени стала страной с самой низкой безработицей в "Большой двадцатке".Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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владимир путин, экономика, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
Владимир Путин, Экономика, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Путин высказался о нехватке рабочих рук
Путин: России для развития экономики нужны рабочие руки
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. России для развития экономики нужны рабочие руки - их нехватка является основным препятствием для экономического роста, заявил президент РФ Владимир Путин.
"У нас сейчас исторически низкий уровень безработицы - 2,4%, фактически нет безработицы. У нас есть нехватка рабочих рук. И конечно, нам для развития экономики нужны рабочие руки. И более того, отсутствие должного количества рабочих рук является на сегодняшний день одним из основных препятствий нашего экономического роста", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
По данным Росстата, уровень безработицы в стране в сентябре 2024 года четвертый месяц подряд оставался на историческом минимуме в 2,4%. В результате Россия в начале осени стала страной с самой низкой безработицей в "Большой двадцатке".