https://ria.ru/20241107/putin-1982526645.html
Путин рассказал об усилении США из-за конфликта России и Украины
Путин рассказал об усилении США из-за конфликта России и Украины - РИА Новости, 07.11.2024
Путин рассказал об усилении США из-за конфликта России и Украины
Конфликт России и Украины позволил США добиться укрепления своей ведущей роли для стран Европы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T21:31
2024-11-07T21:31
2024-11-07T21:49
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владимир путин
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Конфликт России и Украины позволил США добиться укрепления своей ведущей роли для стран Европы, заявил президент РФ Владимир Путин."Тот конфликт... участниками которого, мы, к сожалению, являемся, он позволил Штатам... добиться укрепления своей ведущей роли, мягко говоря. Такая полуколониальная зависимость стран (Европы - ред.) оказалась. Честно говоря, даже я такого не ожидал. Но это их выбор... То же самое с Японией происходит... С Европой еще хуже", - заявил Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241107/putin--1982529801.html
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РИА Новости
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в мире, великий новгород, валдай, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
В мире, Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Путин рассказал об усилении США из-за конфликта России и Украины
Путин: конфликт РФ и Украины позволил США укрепить свою ведущую роль для Европы
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Конфликт России и Украины позволил США добиться укрепления своей ведущей роли для стран Европы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Тот конфликт... участниками которого, мы, к сожалению, являемся, он позволил Штатам... добиться укрепления своей ведущей роли, мягко говоря. Такая полуколониальная зависимость стран (Европы - ред.) оказалась. Честно говоря, даже я такого не ожидал. Но это их выбор... То же самое с Японией происходит... С Европой еще хуже", - заявил Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.