https://ria.ru/20241107/putin-1982526645.html

Путин рассказал об усилении США из-за конфликта России и Украины

Путин рассказал об усилении США из-за конфликта России и Украины - РИА Новости, 07.11.2024

Путин рассказал об усилении США из-за конфликта России и Украины

Конфликт России и Украины позволил США добиться укрепления своей ведущей роли для стран Европы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T21:31

2024-11-07T21:31

2024-11-07T21:49

в мире

великий новгород

валдай

владимир путин

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Конфликт России и Украины позволил США добиться укрепления своей ведущей роли для стран Европы, заявил президент РФ Владимир Путин."Тот конфликт... участниками которого, мы, к сожалению, являемся, он позволил Штатам... добиться укрепления своей ведущей роли, мягко говоря. Такая полуколониальная зависимость стран (Европы - ред.) оказалась. Честно говоря, даже я такого не ожидал. Но это их выбор... То же самое с Японией происходит... С Европой еще хуже", - заявил Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin--1982529801.html

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в мире, великий новгород, валдай, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году