https://ria.ru/20241107/putin-1982524438.html
Путин рассказал об использовании угля странами с зеленой энергетикой
Путин рассказал об использовании угля странами с зеленой энергетикой - РИА Новости, 07.11.2024
Путин рассказал об использовании угля странами с зеленой энергетикой
Страны, которые недавно выступали за "зеленую энергетику", увеличивают угольные генерации, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T21:20
2024-11-07T21:20
2024-11-07T21:25
в мире
европа
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982509720_0:0:3239:1822_1920x0_80_0_0_235637b93cbe6a75d15d6225165673a2.jpg
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Страны, которые недавно выступали за "зеленую энергетику", увеличивают угольные генерации, заявил президент России Владимир Путин."Те, кто больше всего шумел на этот счет, они действуют, к сожалению, для всех и для них, наверное, тоже в совершено обратном направлении. Угольная генерация в Европе резко увеличилась. Совсем недавно все шумели в Европе по поводу того, что нужно закрывать угольную генерацию. Сейчас не только не закрыли, а увеличили ее. Странно просто, но факт", - сказал он на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241107/putin-1982524332.html
европа
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982509720_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_8a25e94263d75f336004f9e91a23e180.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
В мире, Европа, Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Путин рассказал об использовании угля странами с зеленой энергетикой
Путин: страны, продвигающие зеленую энергетику, увеличивают угольные генерации