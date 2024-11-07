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Путин рассказал об использовании угля странами с зеленой энергетикой - РИА Новости, 07.11.2024
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21:20 07.11.2024 (обновлено: 21:25 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/putin-1982524438.html
Путин рассказал об использовании угля странами с зеленой энергетикой
Путин рассказал об использовании угля странами с зеленой энергетикой - РИА Новости, 07.11.2024
Путин рассказал об использовании угля странами с зеленой энергетикой
Страны, которые недавно выступали за "зеленую энергетику", увеличивают угольные генерации, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T21:20
2024-11-07T21:25
в мире
европа
россия
владимир путин
международный дискуссионный клуб "валдай"
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Страны, которые недавно выступали за "зеленую энергетику", увеличивают угольные генерации, заявил президент России Владимир Путин."Те, кто больше всего шумел на этот счет, они действуют, к сожалению, для всех и для них, наверное, тоже в совершено обратном направлении. Угольная генерация в Европе резко увеличилась. Совсем недавно все шумели в Европе по поводу того, что нужно закрывать угольную генерацию. Сейчас не только не закрыли, а увеличили ее. Странно просто, но факт", - сказал он на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, европа, россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
В мире, Европа, Россия, Владимир Путин, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Путин рассказал об использовании угля странами с зеленой энергетикой

Путин: страны, продвигающие зеленую энергетику, увеличивают угольные генерации

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Владимир Путин. Архивное фото
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Страны, которые недавно выступали за "зеленую энергетику", увеличивают угольные генерации, заявил президент России Владимир Путин.
"Те, кто больше всего шумел на этот счет, они действуют, к сожалению, для всех и для них, наверное, тоже в совершено обратном направлении. Угольная генерация в Европе резко увеличилась. Совсем недавно все шумели в Европе по поводу того, что нужно закрывать угольную генерацию. Сейчас не только не закрыли, а увеличили ее. Странно просто, но факт", - сказал он на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Путин о навязывании России зеленой повестки - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
России пытаются навязать "зеленую" повестку, заявил Путин
Вчера, 21:19
Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
 
В миреЕвропаРоссияВладимир ПутинМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
 
 
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