https://ria.ru/20241107/putin-1982524438.html

Путин рассказал об использовании угля странами с зеленой энергетикой

Путин рассказал об использовании угля странами с зеленой энергетикой - РИА Новости, 07.11.2024

Путин рассказал об использовании угля странами с зеленой энергетикой

Страны, которые недавно выступали за "зеленую энергетику", увеличивают угольные генерации, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T21:20

2024-11-07T21:20

2024-11-07T21:25

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международный дискуссионный клуб "валдай"

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Страны, которые недавно выступали за "зеленую энергетику", увеличивают угольные генерации, заявил президент России Владимир Путин."Те, кто больше всего шумел на этот счет, они действуют, к сожалению, для всех и для них, наверное, тоже в совершено обратном направлении. Угольная генерация в Европе резко увеличилась. Совсем недавно все шумели в Европе по поводу того, что нужно закрывать угольную генерацию. Сейчас не только не закрыли, а увеличили ее. Странно просто, но факт", - сказал он на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

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в мире, европа, россия, владимир путин, международный дискуссионный клуб "валдай", заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году