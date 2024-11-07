https://ria.ru/20241107/putin-1982523037.html
Путин рассказал, поможет ли ИИ предложить русскую идею для XXI века
Путин рассказал, поможет ли ИИ предложить русскую идею для XXI века - РИА Новости, 07.11.2024
Путин рассказал, поможет ли ИИ предложить русскую идею для XXI века
Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" рассказал, поможет ли искусственный интеллект предложить русскую идею... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T21:13
2024-11-07T21:13
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" рассказал, поможет ли искусственный интеллект предложить русскую идею для XXI века. Отвечая на вопрос, сможет ли суверенный искусственный интеллект предложить русскую идею для XXI века, Путин сказал: "Он нам может только помочь решать те задачи, которые перед нами стоят. И очень важно, как мы их формулируем". "У нас есть все возможности - и интеллектуальные, и технологические, и большое количество свободной энергии есть. Здесь есть над чем нам вместе поработать, над такими философскими, фундаментальными вопросами. Наше дело - верить этому или не верить, когда мы получаем результаты исследований, основанных на современных принципах и с использованием, в том числе, искусственного интеллекта", - добавил президент. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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технологии, великий новгород, валдай, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , в мире
Технологии, Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , В мире
Путин рассказал, поможет ли ИИ предложить русскую идею для XXI века
Путин: ИИ может только помочь нам в решении задач, которые стоят перед нами
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" рассказал, поможет ли искусственный интеллект предложить русскую идею для XXI века.
Отвечая на вопрос, сможет ли суверенный искусственный интеллект предложить русскую идею для XXI века, Путин сказал: "Он нам может только помочь решать те задачи, которые перед нами стоят. И очень важно, как мы их формулируем".
"У нас есть все возможности - и интеллектуальные, и технологические, и большое количество свободной энергии есть. Здесь есть над чем нам вместе поработать, над такими философскими, фундаментальными вопросами. Наше дело - верить этому или не верить, когда мы получаем результаты исследований, основанных на современных принципах и с использованием, в том числе, искусственного интеллекта", - добавил президент.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.