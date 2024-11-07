https://ria.ru/20241107/putin-1982523016.html
Интернет должен подчиняться внутреннему законодательству, заявил Путин
Интернет должен подчиняться внутреннему законодательству, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
Интернет должен подчиняться внутреннему законодательству, заявил Путин
Интернет должен подчиняться внутреннему законодательству той страны, где он используется, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T21:13
2024-11-07T21:13
2024-11-07T21:13
владимир путин
великий новгород
валдай
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Интернет должен подчиняться внутреннему законодательству той страны, где он используется, заявил президент России Владимир Путин. "Конечно, интернет должен подчиняться внутреннему законодательству той страны, где идет работа в этой сфере. Это очевидные вещи", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241107/putin-1982522227.html
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владимир путин, великий новгород, валдай, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
Владимир Путин, Великий Новгород, Валдай, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Интернет должен подчиняться внутреннему законодательству, заявил Путин
Путин: интернет должен подчиняться внутреннему законодательству страны