https://ria.ru/20241107/putin-1982522227.html
Путин оценил свои навыки работы в интернете
Путин оценил свои навыки работы в интернете - РИА Новости, 07.11.2024
Путин оценил свои навыки работы в интернете
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что пользуется интернетом очень примитивным образом и использует отечественные поисковые системы. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T21:08
2024-11-07T21:08
2024-11-07T21:35
владимир путин
технологии
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982525146_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6b648e3b18d9efc5367c6a6ee2d56d47.jpg
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что пользуется интернетом очень примитивным образом и использует отечественные поисковые системы."Вы знаете, очень примитивным образом: так, иногда нажимаю несколько кнопок, чтобы кое-что посмотреть", - сообщил Путин, говоря о том, как пользуется интернетом, на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".На вопрос директора по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Фёдора Лукьянова о том, пользуется ли президент "нашими поисковыми системами", глава государства ответил: "вашими, вашими".Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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"Очень примитивным образом" – Путин рассказал, как пользуется интернетом
"Иногда нажимаю несколько кнопок, чтобы кое-что посмотреть". Путин рассказал, что пользуется интернетом на примитивном уровне.
2024-11-07T21:08
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владимир путин, технологии, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
Владимир Путин, Технологии, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Путин оценил свои навыки работы в интернете
Путин рассказал, что пользуется интернетом на примитивном уровне
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что пользуется интернетом очень примитивным образом и использует отечественные поисковые системы.
"Вы знаете, очень примитивным образом: так, иногда нажимаю несколько кнопок, чтобы кое-что посмотреть", - сообщил Путин, говоря о том, как пользуется интернетом, на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
На вопрос директора по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Фёдора Лукьянова о том, пользуется ли президент "нашими поисковыми системами", глава государства ответил: "вашими, вашими".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.