https://ria.ru/20241107/putin-1982522227.html

Путин оценил свои навыки работы в интернете

Путин оценил свои навыки работы в интернете - РИА Новости, 07.11.2024

Путин оценил свои навыки работы в интернете

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что пользуется интернетом очень примитивным образом и использует отечественные поисковые системы. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T21:08

2024-11-07T21:08

2024-11-07T21:35

владимир путин

технологии

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что пользуется интернетом очень примитивным образом и использует отечественные поисковые системы."Вы знаете, очень примитивным образом: так, иногда нажимаю несколько кнопок, чтобы кое-что посмотреть", - сообщил Путин, говоря о том, как пользуется интернетом, на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".На вопрос директора по научной работе Фонда развития и поддержки Международного дискуссионного клуба "Валдай" Фёдора Лукьянова о том, пользуется ли президент "нашими поисковыми системами", глава государства ответил: "вашими, вашими".Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/internet-1982522505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Очень примитивным образом" – Путин рассказал, как пользуется интернетом "Иногда нажимаю несколько кнопок, чтобы кое-что посмотреть". Путин рассказал, что пользуется интернетом на примитивном уровне. 2024-11-07T21:08 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, технологии, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году