https://ria.ru/20241107/putin-1982521951.html
Блоковый подход мешает развитию международной системы, заявил Путин
Блоковый подход мешает развитию международной системы, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
Блоковый подход мешает развитию международной системы, заявил Путин
Военно-политические и идеологические блоки препятствуют развитию международной системы, в которой страны стремятся к сотрудничеству с заинтересованными... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T21:06
2024-11-07T21:06
2024-11-07T21:06
владимир путин
великий новгород
валдай
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982505459_0:136:3155:1911_1920x0_80_0_0_f78527d1a826ec3354251d89698a4e1b.jpg
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Военно-политические и идеологические блоки препятствуют развитию международной системы, в которой страны стремятся к сотрудничеству с заинтересованными государствами, заявил президент России Владимир Путин. Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что мировое меньшинство, сохраняя и укрепляя военный блок, пытается таким образом сохранить власть, однако такой подход противоположен устремлениям и интересам остальных стран мира, приоритетом для которых является сотрудничество с теми, с кем выгодно, налаживание партнерства с заинтересованными государствами. "Очевидно, что военно-политические и идеологические блоки – это еще один вид препятствий, возводимых на пути естественного развития такой международной системы. При этом замечу, что само понятие "игра с нулевой суммой", когда выигрывает только один, а все остальные остаются в проигрыше, – продукт западной политической мысли", - сказал российский лидер. Путин подчеркнул, что за время доминирования Запада этот подход навязывался всем как универсальный. "Но далеко он не универсальный и работает не всегда", - добавил он. Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241107/zapad-1982520675.html
https://ria.ru/20241107/putin-1982512774.html
великий новгород
валдай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982505459_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_95cca1dd5d67c7c033e74f6548f12747.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, великий новгород, валдай, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , в мире
Владимир Путин, Великий Новгород, Валдай, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , В мире
Блоковый подход мешает развитию международной системы, заявил Путин
Путин: блоковый подход, навязанный Западом, мешает развитию мировой системы
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Военно-политические и идеологические блоки препятствуют развитию международной системы, в которой страны стремятся к сотрудничеству с заинтересованными государствами, заявил президент России Владимир Путин.
Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что мировое меньшинство, сохраняя и укрепляя военный блок, пытается таким образом сохранить власть, однако такой подход противоположен устремлениям и интересам остальных стран мира, приоритетом для которых является сотрудничество с теми, с кем выгодно, налаживание партнерства с заинтересованными государствами.
"Очевидно, что военно-политические и идеологические блоки – это еще один вид препятствий, возводимых на пути естественного развития такой международной системы. При этом замечу, что само понятие "игра с нулевой суммой", когда выигрывает только один, а все остальные остаются в проигрыше, – продукт западной политической мысли", - сказал российский лидер.
Путин подчеркнул, что за время доминирования Запада этот подход навязывался всем как универсальный. "Но далеко он не универсальный и работает не всегда", - добавил он.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.