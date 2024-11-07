https://ria.ru/20241107/putin-1982521951.html

Блоковый подход мешает развитию международной системы, заявил Путин

Блоковый подход мешает развитию международной системы, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024

Блоковый подход мешает развитию международной системы, заявил Путин

Военно-политические и идеологические блоки препятствуют развитию международной системы, в которой страны стремятся к сотрудничеству с заинтересованными... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T21:06

2024-11-07T21:06

2024-11-07T21:06

владимир путин

великий новгород

валдай

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

в мире

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Военно-политические и идеологические блоки препятствуют развитию международной системы, в которой страны стремятся к сотрудничеству с заинтересованными государствами, заявил президент России Владимир Путин. Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что мировое меньшинство, сохраняя и укрепляя военный блок, пытается таким образом сохранить власть, однако такой подход противоположен устремлениям и интересам остальных стран мира, приоритетом для которых является сотрудничество с теми, с кем выгодно, налаживание партнерства с заинтересованными государствами. "Очевидно, что военно-политические и идеологические блоки – это еще один вид препятствий, возводимых на пути естественного развития такой международной системы. При этом замечу, что само понятие "игра с нулевой суммой", когда выигрывает только один, а все остальные остаются в проигрыше, – продукт западной политической мысли", - сказал российский лидер. Путин подчеркнул, что за время доминирования Запада этот подход навязывался всем как универсальный. "Но далеко он не универсальный и работает не всегда", - добавил он. Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/zapad-1982520675.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982512774.html

великий новгород

валдай

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владимир путин, великий новгород, валдай, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , в мире