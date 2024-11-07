https://ria.ru/20241107/putin-1982521378.html

Путин назвал сферы деятельности, которые должны быть за скобками конфликтов

Путин назвал сферы деятельности, которые должны быть за скобками конфликтов - РИА Новости, 07.11.2024

Путин назвал сферы деятельности, которые должны быть за скобками конфликтов

За скобки любых конфликтов должны быть вынесены медицина, продовольственная и энергобезопасность, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T21:02

2024-11-07T21:02

2024-11-07T21:07

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

владимир путин

великий новгород

валдай

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. За скобки любых конфликтов должны быть вынесены медицина, продовольственная и энергобезопасность, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". "Убеждены, что такие проблемы, как продовольственная, энергетическая безопасность, доступ к услугам в сфере здравоохранения и образования, наконец, возможность законного и беспрепятственного перемещения людей должны быть вынесены за скобки любых конфликтов и противоречий. Это и есть базовые права человека", - сказал Путин. Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/zapad-1982520675.html

https://ria.ru/20241107/putin-1982519603.html

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заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , владимир путин, великий новгород, валдай, в мире