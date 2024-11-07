https://ria.ru/20241107/putin-1982519762.html
Путин рассказал о возрастающей роли мирного атома
Путин рассказал о возрастающей роли мирного атома - РИА Новости, 07.11.2024
Путин рассказал о возрастающей роли мирного атома
Роль мирного атома в разных сферах жизни будет возрастать, особенно с учетом климатических изменений, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T20:54
2024-11-07T20:54
2024-11-07T21:00
в мире
общество
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
владимир путин
великий новгород
валдай
международный дискуссионный клуб "валдай"
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Роль мирного атома в разных сферах жизни будет возрастать, особенно с учетом климатических изменений, заявил президент РФ Владимир Путин."Использование мирного атома, атомной энергетики в медицине, в сельском хозяйстве, в транспорте огромную, важнейшую роль играет, и роль будет возрастать только, я уверен, особенно с учетом проблем климатических изменений", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, общество, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , владимир путин, великий новгород, валдай, международный дискуссионный клуб "валдай"
В мире, Общество, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , Владимир Путин, Великий Новгород, Валдай, Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Путин рассказал о возрастающей роли мирного атома
Путин: роль мирного атома будет возрастать, особенно из-за изменения климата
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Роль мирного атома в разных сферах жизни будет возрастать, особенно с учетом климатических изменений, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Использование мирного атома, атомной энергетики в медицине, в сельском хозяйстве, в транспорте огромную, важнейшую роль играет, и роль будет возрастать только, я уверен, особенно с учетом проблем климатических изменений", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.