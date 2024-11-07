https://ria.ru/20241107/putin-1982519603.html
Путин высказался об истории российской дипломатии
Путин высказался об истории российской дипломатии - РИА Новости, 07.11.2024
Путин высказался об истории российской дипломатии
История отечественной дипломатии не раз показывала, что значат честь, благородство, миротворчество, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T20:53
2024-11-07T20:53
2024-11-07T20:53
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
владимир путин
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. История отечественной дипломатии не раз показывала, что значат честь, благородство, миротворчество, заявил президент России Владимир Путин. "Наша история, в том числе и история отечественной дипломатии, не раз показывала, что значат честь, благородство, миротворчество, снисхождение. Достаточно вспомнить роль России в устройстве Европы после эпохи наполеоновских войн. Я знаю, что в известной степени это рассматривается как разврат, как попытка удержания монархии и так далее. Дело сейчас совсем не в этом, я говорю в целом о подходе к тому, как решались эти вопросы", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , владимир путин, великий новгород, валдай, общество, в мире
Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , Владимир Путин, Великий Новгород, Валдай, Общество, В мире
Путин высказался об истории российской дипломатии
Путин: история российской дипломатии не раз показывала, что значит честь
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. История отечественной дипломатии не раз показывала, что значат честь, благородство, миротворчество, заявил президент России Владимир Путин.
"Наша история, в том числе и история отечественной дипломатии, не раз показывала, что значат честь, благородство, миротворчество, снисхождение. Достаточно вспомнить роль России в устройстве Европы после эпохи наполеоновских войн. Я знаю, что в известной степени это рассматривается как разврат, как попытка удержания монархии и так далее. Дело сейчас совсем не в этом, я говорю в целом о подходе к тому, как решались эти вопросы", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.