https://ria.ru/20241107/putin-1982519122.html
Путин высказался об угрозах, которые несет ядерное оружие
Путин высказался об угрозах, которые несет ядерное оружие - РИА Новости, 07.11.2024
Путин высказался об угрозах, которые несет ядерное оружие
Ядерное оружие создает человечеству большие угрозы, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T20:52
2024-11-07T20:52
2024-11-07T20:58
владимир путин
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
валдай
в мире
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Ядерное оружие создает человечеству большие угрозы, заявил президент России Владимир Путин."В то же время (наряду с мирным использованием атомной энергии - ред.) есть и ядерное оружие, это большие угрозы создаёт для человечества", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , валдай, в мире
Владимир Путин, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , Валдай, В мире
Путин высказался об угрозах, которые несет ядерное оружие
Путин: ядерное оружие создает человечеству большие угрозы
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Ядерное оружие создает человечеству большие угрозы, заявил президент России Владимир Путин.
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"В то же время (наряду с мирным использованием атомной энергии - ред.) есть и ядерное оружие, это большие угрозы создаёт для человечества", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.