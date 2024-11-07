https://ria.ru/20241107/putin-1982516781.html

Путин: примеры конъюнктурных интересов, препятствующих благу, не единичны

Путин: примеры конъюнктурных интересов, препятствующих благу, не единичны - РИА Новости, 07.11.2024

Путин: примеры конъюнктурных интересов, препятствующих благу, не единичны

Примеры в мире, когда эгоистические, конъюнктурные интересы препятствуют реализации всеобщего блага, не единичны, заявил президент РФ Владимир Путин на... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T20:45

2024-11-07T20:45

2024-11-07T20:45

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

великий новгород

владимир путин

валдай

в мире

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Примеры в мире, когда эгоистические, конъюнктурные интересы препятствуют реализации всеобщего блага, не единичны, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". "Недопустимы, например, ситуации, подобные той, что случилась в прошлом году после катастрофического землетрясения в Малой Азии. Исключительно по политическим причинам было заблокировано оказание помощи народу Сирии. Некоторые районы, которые сильно пострадали от удара стихии. И такие примеры, когда эгоистические, конъюнктурные интересы препятствуют реализации всеобщего блага, вовсе не единичны", - сказал президент. Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982515517.html

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валдай

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заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , великий новгород, владимир путин, валдай, в мире