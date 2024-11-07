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Путин назвал существование России залогом успешного развития мира - РИА Новости, 07.11.2024
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20:39 07.11.2024 (обновлено: 21:01 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/putin-1982515172.html
Путин назвал существование России залогом успешного развития мира
Путин назвал существование России залогом успешного развития мира - РИА Новости, 07.11.2024
Путин назвал существование России залогом успешного развития мира
Само существование России является залогом успешного развития мира, сохранения его многоцветности и многообразия, заявил президент РФ Владимир Путин во время... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T20:39
2024-11-07T21:01
россия
владимир путин
в мире
международный дискуссионный клуб "валдай"
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Само существование России является залогом успешного развития мира, сохранения его многоцветности и многообразия, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"."Может, это прозвучит несколько пафосно, но само существование России - гарантия того, что мир сохранит свои многоцветность, многообразие, сложность. И это залог успешного развития. И сейчас могу сказать, что это не мои слова. Это мне очень часто говорят мои друзья из всех регионов мира. Я ничего не преувеличиваю", - сказал Путин.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Путин: само существование России – залог успешного развития мира
Путин: само существование России – залог успешного развития мира
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россия, владимир путин, в мире, международный дискуссионный клуб "валдай", заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
Россия, Владимир Путин, В мире, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Путин назвал существование России залогом успешного развития мира

Путин: само существование России является залогом успешного развития мира

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Само существование России является залогом успешного развития мира, сохранения его многоцветности и многообразия, заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
"Может, это прозвучит несколько пафосно, но само существование России - гарантия того, что мир сохранит свои многоцветность, многообразие, сложность. И это залог успешного развития. И сейчас могу сказать, что это не мои слова. Это мне очень часто говорят мои друзья из всех регионов мира. Я ничего не преувеличиваю", - сказал Путин.
Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Россия борется за свободу большинства государств, заявил Путин
Вчера, 20:42
 
РоссияВладимир ПутинВ миреМеждународный дискуссионный клуб "Валдай"Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
 
 
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