https://ria.ru/20241107/putin-1982514586.html
Путин рассказал, как оппоненты находят новые способы избавиться от России
Путин рассказал, как оппоненты находят новые способы избавиться от России - РИА Новости, 07.11.2024
Путин рассказал, как оппоненты находят новые способы избавиться от России
Оппоненты России находят всё новые способы и инструменты, чтобы попытаться избавиться от страны, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T20:37
2024-11-07T20:37
2024-11-07T20:44
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технологии
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владимир путин
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
валдай
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Оппоненты России находят всё новые способы и инструменты, чтобы попытаться избавиться от страны, заявил президент России Владимир Путин."Наши оппоненты находят всё новые способы, инструменты, пытаясь от нас избавиться", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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россия, технологии, великий новгород, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , валдай
Россия, Технологии, Великий Новгород, Владимир Путин, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , Валдай
Путин рассказал, как оппоненты находят новые способы избавиться от России
Путин: оппоненты находят новые способы, чтобы избавиться от России