https://ria.ru/20241107/putin-1982514473.html
Россия никогда не была инициатором применения силы, заявил Путин
Россия никогда не была инициатором применения силы, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
Россия никогда не была инициатором применения силы, заявил Путин
Россия никогда не была инициатором применения силы, но когда это необходимо, будем предпринимать все меры для защиты страны и её граждан, заявил президент РФ... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T20:36
2024-11-07T20:36
2024-11-07T21:06
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заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия никогда не была инициатором применения силы, но когда это необходимо, будем предпринимать все меры для защиты страны и её граждан, заявил президент РФ Владимир Путин."Наша страна никогда не выступала и не выступает инициатором применения силы. Нам приходится это делать только тогда, когда становится понятно, что оппонент ведет себя агрессивно, не воспринимает никаких, абсолютно никаких аргументов. И когда это необходимо, мы, конечно, будем предпринимать все меры для защиты России и каждого её гражданина", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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в мире, международный дискуссионный клуб "валдай", владимир путин, россия, великий новгород, валдай, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
В мире, Международный дискуссионный клуб "Валдай", Владимир Путин, Россия, Великий Новгород, Валдай, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Россия никогда не была инициатором применения силы, заявил Путин
Путин: Россия никогда не применяла силу первой, но когда необходимо, сможет
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Россия никогда не была инициатором применения силы, но когда это необходимо, будем предпринимать все меры для защиты страны и её граждан, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Наша страна никогда не выступала и не выступает инициатором применения силы. Нам приходится это делать только тогда, когда становится понятно, что оппонент ведет себя агрессивно, не воспринимает никаких, абсолютно никаких аргументов. И когда это необходимо, мы, конечно, будем предпринимать все меры для защиты России и каждого её гражданина", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.