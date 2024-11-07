https://ria.ru/20241107/putin-1982513704.html
Путин назвал стремление к сотрудничеству международным мейнстримом
Путин назвал стремление к сотрудничеству международным мейнстримом - РИА Новости, 07.11.2024
Путин назвал стремление к сотрудничеству международным мейнстримом
Стремление к сотрудничеству и взаимодействию берет верх, это и есть международный мейнстрим, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T20:33
2024-11-07T20:33
2024-11-07T20:33
великий новгород
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владимир путин
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
в мире
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Стремление к сотрудничеству и взаимодействию берет верх, это и есть международный мейнстрим, заявил президент России Владимир Путин. "Стремление к сотрудничеству и взаимодействию уже сейчас, без сомнения, берет верх, преодолевая острейшие ситуации. Можно смело сказать, что это и есть международный мейнстрим, магистральное течение событий", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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великий новгород, валдай, владимир путин, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , в мире
Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , В мире
Путин назвал стремление к сотрудничеству международным мейнстримом
Путин: стремление к сотрудничеству берет верх, это международный мейнстрим