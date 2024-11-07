https://ria.ru/20241107/putin-1982513256.html

Путин назвал политику в мировой экономике и безопасности неоколониальной

Путин назвал политику в мировой экономике и безопасности неоколониальной - РИА Новости, 07.11.2024

Путин назвал политику в мировой экономике и безопасности неоколониальной

Политика в сфере мировой экономики и безопасности остается неоколониальной, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T20:33

2024-11-07T20:33

2024-11-07T20:43

владимир путин

валдай

великий новгород

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Политика в сфере мировой экономики и безопасности остается неоколониальной, заявил президент России Владимир Путин."Мы же видим, там (на Западе - ред.) проявляют интерес к каким-то самобытным культурам самых разных народов. Внешне всё красиво: и музыка, и фольклор как бы приподнимаются. Но по сути политика в сфере экономики и безопасности, она остаётся прежней - неоколониальной... Всё только в своих интересах, чтобы возобновить и постоянно тиражировать одно и то же, что было десятилетиями и столетиями раньше, держать всех в узде, вот и всё", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

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владимир путин, валдай, великий новгород