https://ria.ru/20241107/putin-1982513256.html
Путин назвал политику в мировой экономике и безопасности неоколониальной
Путин назвал политику в мировой экономике и безопасности неоколониальной - РИА Новости, 07.11.2024
Путин назвал политику в мировой экономике и безопасности неоколониальной
Политика в сфере мировой экономики и безопасности остается неоколониальной, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T20:33
2024-11-07T20:33
2024-11-07T20:43
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Политика в сфере мировой экономики и безопасности остается неоколониальной, заявил президент России Владимир Путин."Мы же видим, там (на Западе - ред.) проявляют интерес к каким-то самобытным культурам самых разных народов. Внешне всё красиво: и музыка, и фольклор как бы приподнимаются. Но по сути политика в сфере экономики и безопасности, она остаётся прежней - неоколониальной... Всё только в своих интересах, чтобы возобновить и постоянно тиражировать одно и то же, что было десятилетиями и столетиями раньше, держать всех в узде, вот и всё", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, валдай, великий новгород
Владимир Путин, Валдай, Великий Новгород
Путин назвал политику в мировой экономике и безопасности неоколониальной
Путин: политика в сфере мировой экономики и безопасности неоколониальная
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Политика в сфере мировой экономики и безопасности остается неоколониальной, заявил президент России Владимир Путин.
"Мы же видим, там (на Западе - ред.) проявляют интерес к каким-то самобытным культурам самых разных народов. Внешне всё красиво: и музыка, и фольклор как бы приподнимаются. Но по сути политика в сфере экономики и безопасности, она остаётся прежней - неоколониальной... Всё только в своих интересах, чтобы возобновить и постоянно тиражировать одно и то же, что было десятилетиями и столетиями раньше, держать всех в узде, вот и всё", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.