https://ria.ru/20241107/putin-1982512088.html

Путин прокомментировал попытки использовать экономику в качестве оружия

Путин прокомментировал попытки использовать экономику в качестве оружия - РИА Новости, 07.11.2024

Путин прокомментировал попытки использовать экономику в качестве оружия

Попытки использовать экономику в качестве оружия в первую очередь бьют по самым уязвимым людям и странам, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T20:30

2024-11-07T20:30

2024-11-07T21:05

в мире

великий новгород

владимир путин

валдай

международный дискуссионный клуб "валдай"

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Попытки использовать экономику в качестве оружия в первую очередь бьют по самым уязвимым людям и странам, заявил президент России Владимир Путин."Попытки использовать экономику в качестве оружия, против кого бы то ни было направлено, бьют по всем - в первую очередь по самым уязвимым, по людям и странам, нуждающимся в поддержке", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элитыВыступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

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