Рейтинг@Mail.ru
Путин прокомментировал миграционные потоки в развитых странах - РИА Новости, 07.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:28 07.11.2024 (обновлено: 20:39 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/putin-1982511604.html
Путин прокомментировал миграционные потоки в развитых странах
Путин прокомментировал миграционные потоки в развитых странах - РИА Новости, 07.11.2024
Путин прокомментировал миграционные потоки в развитых странах
Развитые страны сталкиваются со всё менее контролируемым потоком миграции, это провоцирует рост ксенофобии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T20:28
2024-11-07T20:39
владимир путин
валдай
великий новгород
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982380697_0:0:2953:1662_1920x0_80_0_0_726b896a9b60c991e4e38ddc87643e2a.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Развитые страны сталкиваются со всё менее контролируемым потоком миграции, это провоцирует рост ксенофобии, заявил президент России Владимир Путин."На мировой арене разрыв в уровне развития между "золотым миллиардом" и остальным человечеством чреват не только нарастанием политических противоречий, но прежде всего - углублением проблемы миграции. Практически все развитые страны планеты сталкиваются со всё менее контролируемым притоком тех, кто надеется таким образом улучшить свое материальное положение, повысить социальный статус, обрести перспективы, а порой - просто выжить", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"."В свою очередь, такая миграционная стихия провоцирует рост ксенофобии, нетерпимости к приезжим в более богатых обществах, что запускает спираль социально-политического неблагополучия, повышает уровень агрессии", - добавил Путин.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241030/mvd-1980919372.html
https://ria.ru/20241031/medvedev-1981238143.html
валдай
великий новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982380697_0:0:2373:1779_1920x0_80_0_0_c2221aebf0b66190ad863a7ccdec0540.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, валдай, великий новгород
Владимир Путин, Валдай, Великий Новгород
Путин прокомментировал миграционные потоки в развитых странах

Путин: менее контролируемая миграция провоцирует ксенофобию

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
© РИА Новости / Павел Быркин
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Развитые страны сталкиваются со всё менее контролируемым потоком миграции, это провоцирует рост ксенофобии, заявил президент России Владимир Путин.
"На мировой арене разрыв в уровне развития между "золотым миллиардом" и остальным человечеством чреват не только нарастанием политических противоречий, но прежде всего - углублением проблемы миграции. Практически все развитые страны планеты сталкиваются со всё менее контролируемым притоком тех, кто надеется таким образом улучшить свое материальное положение, повысить социальный статус, обрести перспективы, а порой - просто выжить", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Рейд по выявлению нелегальных мигрантов в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
МВД: число случаев организации незаконной миграции выросло в 5,5 раза
30 октября, 14:37
"В свою очередь, такая миграционная стихия провоцирует рост ксенофобии, нетерпимости к приезжим в более богатых обществах, что запускает спираль социально-политического неблагополучия, повышает уровень агрессии", - добавил Путин.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Медведев призвал решать проблемы миграции на всех уровнях власти
31 октября, 20:49
 
Владимир ПутинВалдайВеликий Новгород
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала