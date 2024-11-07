https://ria.ru/20241107/putin-1982511604.html

Путин прокомментировал миграционные потоки в развитых странах

Путин прокомментировал миграционные потоки в развитых странах - РИА Новости, 07.11.2024

Путин прокомментировал миграционные потоки в развитых странах

Развитые страны сталкиваются со всё менее контролируемым потоком миграции, это провоцирует рост ксенофобии, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T20:28

2024-11-07T20:28

2024-11-07T20:39

владимир путин

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Развитые страны сталкиваются со всё менее контролируемым потоком миграции, это провоцирует рост ксенофобии, заявил президент России Владимир Путин."На мировой арене разрыв в уровне развития между "золотым миллиардом" и остальным человечеством чреват не только нарастанием политических противоречий, но прежде всего - углублением проблемы миграции. Практически все развитые страны планеты сталкиваются со всё менее контролируемым притоком тех, кто надеется таким образом улучшить свое материальное положение, повысить социальный статус, обрести перспективы, а порой - просто выжить", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"."В свою очередь, такая миграционная стихия провоцирует рост ксенофобии, нетерпимости к приезжим в более богатых обществах, что запускает спираль социально-политического неблагополучия, повышает уровень агрессии", - добавил Путин.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241030/mvd-1980919372.html

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владимир путин, валдай, великий новгород