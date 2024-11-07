https://ria.ru/20241107/putin-1982511038.html
В интересах Запада, чтобы мир вошел в эпоху созидания, заявил Путин
В интересах Запада, чтобы мир вошел в эпоху созидания, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
В интересах Запада, чтобы мир вошел в эпоху созидания, заявил Путин
В интересах Запада, чтобы мир как можно скорее вошел в эпоху созидания, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T20:25
2024-11-07T20:25
2024-11-07T20:25
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
владимир путин
великий новгород
валдай
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982508921_0:0:2966:1668_1920x0_80_0_0_8276bbb6b08aa9a663bab1c214f7cfe6.jpg
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. В интересах Запада, чтобы мир как можно скорее вошел в эпоху созидания, заявил президент России Владимир Путин. Он отметил, что процесс выстраивания мировой системы, соответствующей вызовам будущего, вступит в фазу подлинного созидания, когда на Западе признают объективный характер перемен в мире. "Это в общих интересах, в том числе и прежде всего самого Запада", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Путин подчеркнул, что политика, которую проводят страны Запада, истощает их самих, а также вступает в противоречие с подлинными интересами их народов. Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241107/putin-1982510086.html
https://ria.ru/20241107/putin-1982508250.html
великий новгород
валдай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982508921_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_ae705fc5a7936eb5781aa8b9522c56ea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , владимир путин, великий новгород, валдай, в мире
Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , Владимир Путин, Великий Новгород, Валдай, В мире
В интересах Запада, чтобы мир вошел в эпоху созидания, заявил Путин
Путин: в интересах Запада, чтобы мир как можно скорее вошел в эпоху созидания
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. В интересах Запада, чтобы мир как можно скорее вошел в эпоху созидания, заявил президент России Владимир Путин.
Он отметил, что процесс выстраивания мировой системы, соответствующей вызовам будущего, вступит в фазу подлинного созидания, когда на Западе признают объективный характер перемен в мире.
"Это в общих интересах, в том числе и прежде всего самого Запада", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Путин подчеркнул, что политика, которую проводят страны Запада, истощает их самих, а также вступает в противоречие с подлинными интересами их народов.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.