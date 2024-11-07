https://ria.ru/20241107/putin-1982510823.html
Путин рассказал о сложном отношении к советскому периоду
Путин рассказал о сложном отношении к советскому периоду - РИА Новости, 07.11.2024
Путин рассказал о сложном отношении к советскому периоду
Президент РФ Владимир Путин отметил сложное отношение к советскому периоду отечественной истории из-за политического курса руководства СССР, добавив, что с... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T20:25
2024-11-07T20:25
2024-11-07T21:04
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заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил сложное отношение к советскому периоду отечественной истории из-за политического курса руководства СССР, добавив, что с некоторыми последствиями этих решений приходится бороться и справляться до сих пор. "Да, у нас сложное отношение к тому (советскому - ред.) периоду, учитывая, во что в итоге вылился курс тогдашнего политического руководства страны. С некоторыми трагическими последствиями нам приходится справляться, бороться до сих пор", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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великий новгород, валдай, владимир путин, россия, ссср, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
Великий Новгород, Валдай, Владимир Путин, Россия, СССР, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Путин рассказал о сложном отношении к советскому периоду
Путин: с некоторыми последствиями курса СССР приходится бороться до сих пор
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил сложное отношение к советскому периоду отечественной истории из-за политического курса руководства СССР, добавив, что с некоторыми последствиями этих решений приходится бороться и справляться до сих пор.
"Да, у нас сложное отношение к тому (советскому - ред.) периоду, учитывая, во что в итоге вылился курс тогдашнего политического руководства страны. С некоторыми трагическими последствиями нам приходится справляться, бороться до сих пор", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.