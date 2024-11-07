https://ria.ru/20241107/putin-1982510720.html
Среди стран НАТО есть те, кто заинтересован в работе с БРИКС, заявил Путин
Среди стран НАТО есть те, кто заинтересован в работе с БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024
Среди стран НАТО есть те, кто заинтересован в работе с БРИКС, заявил Путин
Даже среди членов НАТО есть те, кто проявляет интерес к тесной работе с БРИКС, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T20:24
2024-11-07T20:24
2024-11-07T20:34
нато
брикс
владимир путин
великий новгород
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Даже среди членов НАТО есть те, кто проявляет интерес к тесной работе с БРИКС, заявил президент России Владимир Путин."Даже среди членов НАТО есть те, как вы знаете, кто проявляет интерес к тесной работе с БРИКС. Я не исключаю, что в будущем и другие государства задумаются над совместной, более тесной работе с БРИКС", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Он напомнил, что Россия в этом году председательствовала в БРИКС.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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нато, брикс, владимир путин, великий новгород, валдай
НАТО, БРИКС, Владимир Путин, Великий Новгород, Валдай
Среди стран НАТО есть те, кто заинтересован в работе с БРИКС, заявил Путин
Путин: даже среди стран НАТО есть те, кто заинтересован в работе с БРИКС
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Даже среди членов НАТО есть те, кто проявляет интерес к тесной работе с БРИКС, заявил президент России Владимир Путин.
"Даже среди членов НАТО есть те, как вы знаете, кто проявляет интерес к тесной работе с БРИКС. Я не исключаю, что в будущем и другие государства задумаются над совместной, более тесной работе с БРИКС", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Он напомнил, что Россия в этом году председательствовала в БРИКС.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.