https://ria.ru/20241107/putin-1982510720.html

Среди стран НАТО есть те, кто заинтересован в работе с БРИКС, заявил Путин

Среди стран НАТО есть те, кто заинтересован в работе с БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 07.11.2024

Среди стран НАТО есть те, кто заинтересован в работе с БРИКС, заявил Путин

Даже среди членов НАТО есть те, кто проявляет интерес к тесной работе с БРИКС, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T20:24

2024-11-07T20:24

2024-11-07T20:34

нато

брикс

владимир путин

великий новгород

валдай

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Даже среди членов НАТО есть те, кто проявляет интерес к тесной работе с БРИКС, заявил президент России Владимир Путин."Даже среди членов НАТО есть те, как вы знаете, кто проявляет интерес к тесной работе с БРИКС. Я не исключаю, что в будущем и другие государства задумаются над совместной, более тесной работе с БРИКС", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Он напомнил, что Россия в этом году председательствовала в БРИКС.Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241103/orban-1981680584.html

великий новгород

валдай

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нато, брикс, владимир путин, великий новгород, валдай