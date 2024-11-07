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Путин рассказал, как им пугают мировых лидеров - РИА Новости, 07.11.2024
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20:21 07.11.2024 (обновлено: 20:36 07.11.2024)
https://ria.ru/20241107/putin-1982509960.html
Путин рассказал, как им пугают мировых лидеров
Путин рассказал, как им пугают мировых лидеров - РИА Новости, 07.11.2024
Путин рассказал, как им пугают мировых лидеров
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что европейские лидеры говорили ему в лицо, что не понимают, почему их им пугают. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T20:21
2024-11-07T20:36
владимир путин
валдай
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
в мире
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что европейские лидеры говорили ему в лицо, что не понимают, почему их им пугают."Знаете, еще до всех острых конфликтов сегодняшнего дня мне европейские лидеры многие говорили: "Чего они нас пугают тобой, нам не страшно", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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РИА Новости
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4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Путин о том, что им пугают европейских лидеров
Путин рассказал, что европейские лидеры говорили ему в лицо, что не понимают, почему их им пугают.
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владимир путин, валдай, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , в мире
Владимир Путин, Валдай, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , В мире
Путин рассказал, как им пугают мировых лидеров

Путин: европейские лидеры рассказывали, как их пугали мной

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что европейские лидеры говорили ему в лицо, что не понимают, почему их им пугают.
"Знаете, еще до всех острых конфликтов сегодняшнего дня мне европейские лидеры многие говорили: "Чего они нас пугают тобой, нам не страшно", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.
Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
Президент РФ Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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Вчера, 20:30
 
Владимир ПутинВалдайЗаседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 годуВ мире
 
 
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