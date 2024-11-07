https://ria.ru/20241107/putin-1982509960.html
Путин рассказал, как им пугают мировых лидеров
Путин рассказал, как им пугают мировых лидеров - РИА Новости, 07.11.2024
Путин рассказал, как им пугают мировых лидеров
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что европейские лидеры говорили ему в лицо, что не понимают, почему их им пугают. РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T20:21
2024-11-07T20:21
2024-11-07T20:36
владимир путин
валдай
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982512419_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_feb0c5a49b7f3508fa38bee79fb49341.jpg
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что европейские лидеры говорили ему в лицо, что не понимают, почему их им пугают."Знаете, еще до всех острых конфликтов сегодняшнего дня мне европейские лидеры многие говорили: "Чего они нас пугают тобой, нам не страшно", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241107/putin-1982512560.html
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Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин о том, что им пугают европейских лидеров
Путин рассказал, что европейские лидеры говорили ему в лицо, что не понимают, почему их им пугают.
2024-11-07T20:21
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PT0M45S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир путин, валдай, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , в мире
Владимир Путин, Валдай, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , В мире
Путин рассказал, как им пугают мировых лидеров
Путин: европейские лидеры рассказывали, как их пугали мной
МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что европейские лидеры говорили ему в лицо, что не понимают, почему их им пугают.
"Знаете, еще до всех острых конфликтов сегодняшнего дня мне европейские лидеры многие говорили: "Чего они нас пугают тобой, нам не страшно", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".
Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.