https://ria.ru/20241107/putin-1982509960.html

Путин рассказал, как им пугают мировых лидеров

Путин рассказал, как им пугают мировых лидеров - РИА Новости, 07.11.2024

Путин рассказал, как им пугают мировых лидеров

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что европейские лидеры говорили ему в лицо, что не понимают, почему их им пугают. РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T20:21

2024-11-07T20:21

2024-11-07T20:36

владимир путин

валдай

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

в мире

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что европейские лидеры говорили ему в лицо, что не понимают, почему их им пугают."Знаете, еще до всех острых конфликтов сегодняшнего дня мне европейские лидеры многие говорили: "Чего они нас пугают тобой, нам не страшно", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай".Международный дискуссионный клуб "Валдай" - объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982512560.html

валдай

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Путин о том, что им пугают европейских лидеров Путин рассказал, что европейские лидеры говорили ему в лицо, что не понимают, почему их им пугают. 2024-11-07T20:21 true PT0M45S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, валдай, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , в мире