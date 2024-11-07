https://ria.ru/20241107/putin-1982508250.html

Путин рассказал о новых вызовах, с которыми столкнется человечество

Путин рассказал о новых вызовах, с которыми столкнется человечество - РИА Новости, 07.11.2024

Путин рассказал о новых вызовах, с которыми столкнется человечество

Президент России Владимир Путин рассказал о новых вызовах, с которыми сталкиваются общества во всем мире, где важно, останется ли общество обществом, а человек... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T20:17

2024-11-07T20:17

2024-11-07T20:21

великий новгород

валдай

владимир путин

в мире

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о новых вызовах, с которыми сталкиваются общества во всем мире, где важно, останется ли общество обществом, а человек человеком. Путин рассказал, что сегодня общества сталкиваются с большим количеством новых вызовов: от захватывающих технологических изменений до катастрофических природных катаклизмов, от вопиющего социального расслоения до массовых миграционных волн и острейших экономических кризисов. "За формирование нового разворачивается серьезная, непримиримая борьба, непримиримая прежде всего по той причине, что это схватка за власть или за геополитическое влияние. Это столкновение самих принципов, на которых будут строиться отношения стран и народов на следующем историческом этапе. От его исхода зависит, сможем ли мы совместными усилиями построить мироздание, которое позволит развиваться всем, решать возникающие противоречия на основе взаимного уважения культуры, цивилизаций, без принуждения и применения силы. Наконец, сможет ли человеческое общество остаться обществом с его этическими, гуманистическими началами, а человек - остаться человеком", - сказал Путин на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай". Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений. Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. "Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты.Выступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

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великий новгород, валдай, владимир путин, в мире, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году