https://ria.ru/20241107/putin-1982507981.html

Путин рассказал о кризисе международного права

Путин рассказал о кризисе международного права - РИА Новости, 07.11.2024

Путин рассказал о кризисе международного права

Сегодняшний кризис международного права - это кризис роста, первый этап его становления с многообразием представлений о праве разных народов и культур, считает... РИА Новости, 07.11.2024

2024-11-07T20:16

2024-11-07T20:16

2024-11-07T20:24

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

владимир путин

великий новгород

валдай

в мире

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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Сегодняшний кризис международного права - это кризис роста, первый этап его становления с многообразием представлений о праве разных народов и культур, считает президент России Владимир Путин"Кризис международного права, о котором сейчас говорят, это в некотором смысле кризис роста", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"Он отметил, что подъем народов и культур, которые раньше по тем или иным причинам оставались на политической периферии, означает, что их самобытные представления о праве и справедливости играют все более весомую роль. Они разные, и отсюда может возникнуть впечатление разнобоя и какофонии, но это лишь первый этап становления мирового права, уверен Путин.Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элитыВыступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241107/putin-1982510086.html

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валдай

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заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , владимир путин, великий новгород, валдай, в мире