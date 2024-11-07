https://ria.ru/20241107/putin-1982507981.html
Путин рассказал о кризисе международного права
Путин рассказал о кризисе международного права - РИА Новости, 07.11.2024
Путин рассказал о кризисе международного права
Сегодняшний кризис международного права - это кризис роста, первый этап его становления с многообразием представлений о праве разных народов и культур, считает... РИА Новости, 07.11.2024
2024-11-07T20:16
2024-11-07T20:16
2024-11-07T20:24
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
владимир путин
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в мире
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СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Сегодняшний кризис международного права - это кризис роста, первый этап его становления с многообразием представлений о праве разных народов и культур, считает президент России Владимир Путин"Кризис международного права, о котором сейчас говорят, это в некотором смысле кризис роста", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"Он отметил, что подъем народов и культур, которые раньше по тем или иным причинам оставались на политической периферии, означает, что их самобытные представления о праве и справедливости играют все более весомую роль. Они разные, и отсюда может возникнуть впечатление разнобоя и какофонии, но это лишь первый этап становления мирового права, уверен Путин.Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай."Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элитыВыступление Путина на заседании клуба "Валдай". Онлайн-репортаж >>
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году , владимир путин, великий новгород, валдай, в мире
Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году , Владимир Путин, Великий Новгород, Валдай, В мире
Путин рассказал о кризисе международного права
Путин назвал проблемы международного права кризисом роста
СОЧИ, 7 ноя - РИА Новости. Сегодняшний кризис международного права - это кризис роста, первый этап его становления с многообразием представлений о праве разных народов и культур, считает президент России Владимир Путин
"Кризис международного права, о котором сейчас говорят, это в некотором смысле кризис роста", - сказал Путин на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай"
Он отметил, что подъем народов и культур, которые раньше по тем или иным причинам оставались на политической периферии, означает, что их самобытные представления о праве и справедливости играют все более весомую роль. Они разные, и отсюда может возникнуть впечатление разнобоя и какофонии, но это лишь первый этап становления мирового права, уверен Путин.
Международный дискуссионный клуб "Валдай" – объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в области политологии, экономики, истории и международных отношений.
Клуб был создан в сентябре 2004 года по инициативе агентства РИА Новости, Совета по внешней и оборонной политике, журналов "Россия в глобальной политике" и Russia Profile. Своим названием клуб обязан месту первой конференции, которая состоялась в Великом Новгороде
недалеко от озера Валдай
.
"Валдай" является одной из ведущих мировых площадок для взаимодействия российской и международной интеллектуальной и политической элиты